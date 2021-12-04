طالبات معهد أبوغنيمة بكفر الشيخ يتصدرن أول مراكز مسابقة أوائل الطلاب

عقد مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، بمدرج ديوان المنطقة؛ مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية فتيات، في المواد الثقافية والعربية والدينية المقررة لهن دراسيًّا.

وأسفرت نتائج المسابقة عن تصدر معهد فتيات أبوغنيمة الإعدادي للمركز الأول التابع لإدارة سيدي سالم التعليمية، كما حصد المركز الثاني، معهد فتيات صندلا الإعدادى بإدارة كفرالشيخ، ومن المقرر تصعيد صاحب المركز الأول لحضور التصفية النهائية على مستوى مناطق الجمهورية بالقاهرة.

يُذكر أن كل إدارة تعليمية مُثلت في المسابقة بفريق يتضمن 3 طالبات، وذلك بعد إجراء المسابقة ذاتها بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية، وتقام فعاليات المسابقة ضمن خطة اتحاد طلاب المنطقة تحت رعاية فضيلة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبإشراف وحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وتنفيذ ومتابعة زينب عبدالحميد، مديرة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

رئيس أزهرية كفر الشيخ يناقش معوقات الدراسة مع مديري المراحل

وفي سياق متصل، عقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ اجتماعاً بمديري المراحل وموجهي عموم المنطقة، للوقوف علي مدى انتظام سير العمل الدراسي بمعاهد المنطقة، حيث ناقش كافة الإيجابيات والمعوقات التي تواجه سير العمل الدراسي بالمعاهد لمناقشتها وطرح الحلول المناسبة لها، منوهاً علي الحضور بأهمية تكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد الابتدائية لمتابعة سير اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، منوهاً علي سرعة التواصل مع مدير المرحلة في حال الاستفسار عن أي ضوابط بشأن الاختبار.

متابعة سير العمل بالمعاهد المرشحة للجودة

ووجه الدكتور «عبدالناصر» بمتابعة سير العمل بالمعاهد المرشحة للجودة والمقرر زيارتها بعد غد لتقييمها من قبل هيئة الاعتماد، موجهاً بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم وعمل تقارير مفصلة عن سير العمل بها بداية من فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية وحتى نهاية اليوم، كما تناول الاجتماع مناقشة سير العمل الدراسي بالمعاهد الثانوية ومتابعة فعاليات تنفيذ الحصة النموذجية بها، وذلك علاوةً علي تشديد رئيس المنطقة علي أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المعاهد.