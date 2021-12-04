محافظ مطروح: تعاون إماراتي لإنشاء أول نادي للفروسية «صور»

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه جاري التحضير لإنشاء أول نادي للفروسية على أرض محافظة مطروح، وذلك بالتعاون مع الجانب الإماراتي، وجرى التنسيق معهم في رياضة الفروسية والاستفادة من خبرتهم في هذا الشأن، تمهيدا لإنشاء نادى يهتم بالخيول في مطروح ورياضة الفروسية خاصة وأنها من التراث البدوي الذى تتميز به مطروح عن غيرها من المحافظات.

تعاون إماراتي في الفروسية بمطروح

وأضاف محافظ مطروح، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا تعاوننا مع دولة الإمارات الشقيقة في سباقات الهجن، وإقامة سباقات للهجن في مدينة العلمين، وفي السلوم، الأشهر الماضية، أكثر من مرة، وهذا تعاون مثمر في مجال الرياضات التراثية، وسيجرى التعاون في الفروسية، لإنشاء نادى كبير تمارس فيه رياضة الفروسية والذي يتميز فيها أبناء مطروح، بحبهم للخيول ويوجد بينهم فرسان على مستوى عال في هذه الفروسية.

خيول مطروح تتحمل قسوة الصحراء

وأكد الفارس رزق بوعبيد المعبدي رئيس لجنة الفرسان بجمعية أبناء القبائل بمطروح لـ«الوطن»، أن مطروح تتمتع بوجود خيول بها وهي خيول بربى هجينة خليط من الخيول العربية، والخيول الإنجليزية، وتمتاز بتحملها قسوة الصحراء الغربية هنا على أرض محافظة مطروح من تحمل البرودة الشديدة والأمطار والرياح والأتربة، ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف، مع تمتعها بالسرعة والجرأة والقوة وتحملها المشي إلى مسافات طويلة.

فرسان مطروح يشاركون بالاحتفالات الوطنية

ولفت رئيس لجنة الفرسان إلى أن الفرسان في مطروح يشاركون في الأعياد القومية واحتفالات المحافظة المختلفة والمناسبات الوطنية مثل انتصارات العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، وغيرها، ويقدمون عروضا متنوعة تتناسب مع طبيعة الاحتفالات، وجميعهم محبون للمشاركة في جميع الأعياد الوطنية المختلفة.

وتابع: «ونتمنى قريبا إنشاء أول نادي للفروسية على مستوى كبير يليق بمحافظة مطروح، وفرسان مطروح، لتنمية رياضة الفروسية والاهتمام بالخيول بمختلف فصائلها وأنواعها».

وأوضح شريف جبران العشيبي رئيس جمعية أبناء القبائل بمطروح لـ«الوطن»، أن الجمعية تهتم بتراث مطروح وتدعمه وتنظم مهرجانات وتشارك في الاحتفالات، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومحافظة مطروح، وسنقدم عروضا طيبة في التراث والفروسية خلال عيد مطروح القومي في الشهر الجاري تحت رعاية محافظ مطروح.