صور.. محافظ مطروح يشهد احتفالية بـ«الخيول» في الذكرى 105 لمعركة وادي ماجد

نظمت محافظة مطروح، اليوم، احتفالية بالخيول العربية، بأرض معركة وادي ماجد، في الذكرى الـ105 لانتصارات أبناء مطروح على العدوان الإنجليزي عام 1915، بحضور المحافظ اللواء خالد شعيب، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، والنائبان سليمان فضل العميري، وجمال الشورى، والقيادات التنفيذية، وعمد ومشايخ وفرسان المحافظة.

وبدأت الاحتفالية باستعراض عدد من الفرسان لمهارات الفروسية، والتحكم في سباق الخيول والسرعة والحركة، وسط إشادة من الحضور.

وقال العمدة محمد عيسى، عمدة قبيلة القناشات بمطروح، في كلمته عن أهالي المنطقة، إن أبناء المحافظة مستعدون دائما للدفاع عن الوطن كأجدادهم في وادي ماجد، مع تقديم الشكر للواء خالد شعيب، المحافظ، لحرصه على الحضور، وأحياء ذكرى المعركة.

وأكد الدكتور حمد خالد شعيب، الباحث في أطلس الفلكلور الشعبي «التراث البدوي»، عن تاريخ المعركة، من حيث أسبابها ومسيرة ونتائج المعركة، وانتصارات أبناء مطروح، الذي خلده التاريخ، ووثق في مراجع تاريخية.

وكرم «شعيب» فريق فرسان مطروح المشاركين فى المهرجان، والمنظمين وأحفاد المجاهد حسين العاصي وجمعية أبناء القبائل.

وقدم فرسان مطروح درع «المجاهدين، وجمعية أبناء القبائل» لمحافظ مطروح.

ودعا محافظ مطروح، للوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء معركة وادي ماجد، وتحية تقدير وإجلال لهم جميعا، مقدما الشكر لأبناء المحافظة وفرسانها لحرصهم على إقامة الاحتفالية على أرض المعركة الحقيقية بالوادي، والإسراع في تجهيز الموقع الذي شهد بطولات وتضحيات أبناء مطروح، دفاعا عن الأرض والعرض، ليسطره التاريخ ويضاف لسجل البطولات الوطنية لأبناء مصر.

وأكد المحافظ ضرورة التمسك دائما بأخلاق وشجاعة الفرسان، الذين عرفوا قيمة الوطن والحفاظ عليه، لمواجهة جميع التحديات، حفاظا على الثوابت وتراب الوطن، مع الوعي بما يدور من حولنا.

وشدد اللواء خالد شعيب، في كلمته بختام المهرجان، على أن النصر دائما يكون بالاتحاد والعمل، وأن أبناء مطروح على قلب رجل واحد، وهم دائما حماة البوابة الغربية لمصر، بشجاعتهم ووعيهم مع إدراكهم أهمية المشاركة في مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية، لنصنع تاريخا جديدا تذكره الأجيال المقبلة.

ولفت المحافظ إلى أن عيد مطروح القومي يواكب اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة، مع إطلاق العديد من المشروعات القومية والتنموية لخدمة أهلها، موجها الشكر إلى كل المشاركين في تنظيم الاحتفالية من أبناء أحفاد المجاهد حسين العاصي، وجمعية أبناء القبائل، وجميع الفرسان المشاركين في الاحتفالية.