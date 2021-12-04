احذر.. أشهر طرق «الهاكرز» لسرقة بياناتك عبر الإنترنت

يتعرض البعض لحالات ابتزاز من أشخاص لا يعرفهم لمجرد الوصول إلى بيانات شخصية خاصة بهم، وذلك بطريقة غير شرعية، وبعض أساليب النصب الإلكتروني، ومن خلال عمليات عمل «هاك» على أجهزتهم بأساليب خاصة بذلك، لذلك يعرض «الوطن» في هذه السطور، الطرق التي يحصل من خلالها سارقو البينات الشخصية عبر الإنترنت على بيانات الناس، وذلك بهدف توعية القراء من الوقوع في مثل هذه الطرق.

طرق سرقة البيانات على الإنترنت

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد الحارثي، استشاري أمن المعلومات، إن المعلومات والبيانات الشخصية في الوقت الحالي هي الكنز والثروة التي يسعى لامتلاكها جميع الأشخاص، وذلك لأهميتها في جميع الأعمال التجارية، ويسعى شركات التجارة للحصول على البيانات الشخصية بهدف تحليلها ومعالجتها لتقديم خدمة أفضل للعملاء، وهذا هو الجانب الإيجابي في الموضوع والجانب الشرعي، وفي الإطار القانوني، ونص عليه القانون الدولي لحماية البينات الشخصية وكذلك القانون المصري لحماية البيانات الشخصية.

وأضاف استشاري أمن المعلومات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك محاولات دائمة للحصول على بيانات الأشخاص بطرق غير شرعية، ولها طرق متعددة لذلك، وبيع هذه البيانات و المعلومات أو استخدامها في طرق غير شرعية أو تهديد الأشخاص مقابل الحصول على المال، أو أختراق أنظمة الشركات من خلال هذه المعلومات.

مواقع سرقة البيانت على الإنترنت

وأشار «الحارثي»، إلى أن طرق الحصول على البيانات الشخصية على الإنترنت عديدة جدا منها على سبيل المثال مجموعة من لصوص المعلومات أنشأوا موقعا لمسابقة وظائف وهمية في بعض الوزارات، واستغلال حاجة الشباب الباحث عن فرصة عمل، وأخذ بياناتهم الشخصية، وذلك من خلال أن يسجل الشخص على الموقع من أجل الحصول على وظيفة، وبالتالي يسجل بيانات شخصية خاصة به، ويرسل هذه المعلومات إلى «EML» يشبه الخاص بالدولة ولكنه في الحقيقة بريد وهمي، ولكن تم القبض على هذه المجموعة من اللصوص وتوقيع العقوبة عليهم بواقع قانون حماية البيانات الشخصية المصري.

وتابع استشاري أمن المعلومات، أن من طرق الحصول على البيانات غير الشرعية، أن الشركة الألمانية لمكافحة الحشرات استخدمت بيانات العملاء بطريقة غير رسمية، وتم التحقيق في ذلك والتعامل معها، حيث كان جميع المصرين يتفاجأون برسائل من الشركة وهذا غير قانوني، وبالتالي تم توقيع عقوبة عليها من قانون حماية البيانات الشخصية.

سرقة البيانات على الإنترنت

واستكمل «الحارثي» أن هناك طرقا أخرى وهمية لسرقة البينات، وهي شركات الصيانة المزيفة التي تدفع أموالا لشركة جوجل من أجل تصدر محركات البحث، وبالتالي يقوم العميل بالتسجيل في هذه المواقع، وتجمع البينات الخاصة بالعملاء بطرق غير شرعية، وهو ما يسمى بالتسويق العكسي، وهو ليس الوكيل الرسمي، وهذه الشركات يتتبعها جهاز حماية المستهلك ويتعرف عليها ويحاسبها.

سرقة البيانات عن طرق البرامج

وأوضح استشاري أمن المعلومات، أن هناك تطبيقات خبيثة وخاصة على نظام «الأندرويد» لأنه أقل مراجعة لهذه التطبيقات والبرامج، وتقدم هذه التطبيقات خدمة مجانية للعملاء وفي المقابل تجمع بيانات العملاء، وشركة أبل في هذه النقطة أكثر أمان من أي شركة أخرى، وهذه التطبيقات مثل تطبيقات تحويل الصور لكرتون وتطبيقات تعديل الصور وتطبيقات التعرف على مكان الصديق وتطبيقات كثيرة مشابهة، لذلك على الشخص الحذر من التعامل مع هذه التطبيقات.

سرقة البيانات عن طرق الروابط

وقال المهندس محمد الحارثي استشاري أمن المعلومات، إن من أهم طرق الحصول على البيانات عبر الإنترنت غير الشرعية هي الروابط التي يتم إرسالها على منصات التواصل الاجتماعي، وحقيقة هذه الروابط تكون ملغمة من أجل الحصول على بيانات الزائر الذي يدخل إلى الموقع، وعلى المواطن عدم فتح أي رابط إلا إذا كان واثقا تماماً منه، وهذه الطريقة أشد طرق الحصول على المعلومات خطورة على الأشخاص، وهذا يسمى الاصطياد الإلكتروني.