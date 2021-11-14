خبير يكشف أحدث طرق الهاكرز لسرقة حسابات واتساب: رسالة من رقم دولي

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات وتكنولوجيا الاتصالات، عن أحدث الطرق الجديدة لسرقة الحسابات على واتساب، قائلا: «يتم استهداف بعض الأشخاص من خلال إيهامهم بدخول جروبات ويطلب من الشخص أن يرسل كودًا وفي هذا الوقت يستخدم الشخص هذا الكود من أجل سرقة الواتس، ويُسرق الحساب لمدة 10 ساعات ويطلب من الأشخاص الأموال».

الهاكر يستخدم أرقامًا أجنبية

وأضاف «حجاج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه أحيانًا يرسل الهاكر رسالة من رقم دولي ويطلب من الشخص أن يرسل له الرقم المرسل إليه مما يسهل سرقة الحساب، موجهًا أنه يجب عدم إرسال أي أرقام يطلبها أي شخص، لافتًا إلى أن شركات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام لا تتواصل مع الأفراد.

ضرورة الحذر من أي شخص يطلب بيانات

وأشار خبير أمن معلومات وتكنولوجيا الاتصالات، إلى أنه لا يوجد شيء يسمى توثيق حساب الواتس آب مطالبا بالحرص إذا طلب أي شخص الإيميل أو رقم مرسل عبر رسالة لأن الهاكر يهدف إلى سرق بيانات وصور من الهاتف.

طريقة لتأمين حساب الواتساب الخاص بك

وأكد خبير أمن معلومات وتكنولوجيا الاتصالات، أنه يتم تطبيق المطابقة الثنائية عبر الإعدادات الخاصة بواتساب من أجل تحقيق الأمان واستخدام الواتساب من خلال شخص واحد حيث يستطيع الشخص أن يرسل هذه المطابقة لفتح الحساب وسيرفض دخول أي شخص آخر مما يسهل استعادة الحساب خلال دقائق معدودة.