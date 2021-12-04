مونيكا بيلوتشي: أنا نتاج حلمي.. والفن يأتي مع الآلم

حصلت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي على جائزة «ستيلا ديلا مول» في الدورة الـ39 من مهرجان تورنتو السينمائي، الذي يختتم فعالياته مساء اليوم، قائلة: «أنا نتاج حلمي، حتى عندما كنت طفلة، أردت أن أكون ممثلة وأدخل هذا العالم، رغم أنه كان بعيدًا جدًا عن واقعي».

الفن يأتي مع الآلم.. وأنيتا إيكبرج أعطت الكثير للسينما

كما قدمت مونيكا بيلوتشي دروسًا متقدمة في المتحف الوطني للسينما في تورينو، حيث ناقشت حياتها المهنية جنبًا إلى جنب مع أنطونجوليو بانيزي، الذي أخرجها فيلمها الأخير «The Girl in the Fountain»، الذي عُرض لأول مرة في المهرجان، تلعب بيلوتشي دور أنيتا إيكبرج، النجمة السويدية الحاصلة الجنسية الإيطالية، التي اشتهرت بدورها في فيلم «La Dolce Vita»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وتابعت النجمة حديثها عن الممثلة الراحلة، قائلة: «كانت النساء الإيطاليات موجودات في الغالب داخل العالم المنزلي، عندما وصلت إيكبرج، التي كانت مختلفة جسديًا بالفعل، وسمحت لنفسها بأن تكون حرة جدًا، وأيضًا اقتصاديًا، بدا الأمر كما لو أن قنبلة انفجرت في ذلك المجتمع»، ووصفت بزوخ نجم إيكبرج السريع ثم خفوتها بـ«مفاجئا ومؤلمًا».

وتابعت: «في كثير من الأحيان، يأتي الفن من الألم، لقد أعطت هذه المرأة الكثير للسينما، ربما عن غير وعي، كانت مضيئة وجميلة، مرت بالكثير من الأشياء ثم انتهى بها الأمر بمفردها، على كرسي متحرك وماتت في مأوى، كان من الجميل أن نعيد لها كرامتها».

أشاهد فيلم «Malèna» بانتماء.. ومخرجه اختارني وأنا عارضة أزياء

كما تحدثت النجمة الإيطالية عن أعمالها السينمائية التي غيرت حياتها المهنية، قائلة: «Malèna للمخرج جوزيبي تورناتور، أشاهده بامتنان، كنت لا أزال عارضة أزياء عندما قدمت إعلانًا تجاريًا مع تورناتور لصالح (Dolce & Gabbana)، وقال لي وقتها: لدي هذا الفيلم في رأسي، وإذا صنعته في أي وقت فسوف أصنعه معك».