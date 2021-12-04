افتتاح مقر «بيت العيلة» في الإسماعيلية.. والمحافظ: مصر محفوظة بأبنائها

افتتح اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية ظهر اليوم السبت، مقر بيت العيلة داخل ديوان محافظة الإسماعيلية بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

محافظ الإسماعيلية: لن يستطيع أحد التفريق بين الشعب

وقال محافظ الإسماعيلية خلال الافتتاح، إن مصر محفوظة بوعي المصريين وتماسكهم الدائم بوحدتهم مسلمين ومسيحيين.

وتابع خلال كلمته في افتتاح ندوة للحديث عن دور بيت العيلة: «مصر مرت بأحداث كثيرة حاول البعض دث السموم وعمل تفرقة إلا أنهم لم ينجحوا في التفريق نهائيًا بين الشعب المصري فمصر محفوظة ولن يستطع أحد التفريق بين شعبها نهائياً».

بيت العائلة بالإسماعيلية: نفذنا 2510 ورشة عمل وندوة

وقال الدكتور أحمد جمال خطاب، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس وعضو مجلس أمناء بيت العائلة، إن بيت العيلة في الإسماعيلية برئاسة الشيخ وحيد عايش والأنبا مكاريوس توفيق نجح خلال الفترة الماضية في 2510 ورشة عمل وندوة طوال الفترة الماضية تنوعت ما بين ثقافية وسياسية وفنية.

وأضاف «خطاب» خلال كلمته تعليقًا على فيلم استعراضي يستعرض جهود بيت العيلة في الإسماعيلية، أن بيت العيلة يضم عدة لجان بينها لجنة الخطاب الديني مهمتها تصحيح مفهوم الدين الصحيح للشباب إضافة إلي لجنة التعليم للتوعية داخل المدارس ولجنة الثقافة الأسرية ولجنة الطوارئ المسؤولة عن جلسات الصلح العرفية.

وتابع: «استحدثنا لجنة المشروعات الصغيرة بخلق فرص عمل ودعم الشباب ولدينا العديد من الجهات الرسمية من محافظة الإسماعيلية والأوقاف والمجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي ومركز النبيل وجامعة الأزهروجامعة قناة السويس».

وأكمل «خطاب» أن بيت العائلة قدم ندوات ومعسكرات ومبادرات لتعزيز المشاركة السياسية خلال الفترة الماضية وأيضًا حملات توعية للحد من انتشار فيروس كورونا.

مبادرات مختلفة في الإسماعيلية

وأوضح «خطاب» أنه ضمن المبادرات نظم بيت العائلة عدة مبادرات كمبادرة تراثنا لتشجيع الخرف اليدوية ومبادرة الباحث الصغير لاكتشاف المواهب من أطفال وطلاب المدارس ومبادرة مدرستي الخضراء لنشر الثقافة الخضراء بين الطلاب للمدارس.

وتابع أنه تم تنظيم 121 ورشة مختلفة تستهدف الشباب لتعليم الشباب وحثهم علي المشروعات الصغيرة كمشروع لرفع وعي الشباب بالمشروعات القومية وورش لرفع الوعي حول الأمن المائي والقضايا التي تهم الوطن.