مونيكا بيلوتشي: أحب الرجال ولكن النساء يلهمنني

تحدث النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، عن مسيرتها المهنية، وذلك خلال تكريمها في الدورة الـ 39 من مهرجان تورنتو السينمائي، الذي اختتم فعالياته مساء أمس، وأوضحت أنها تحب الرجال ولكنها تحصل على الإلهام من السيدات، موضحة: «نحن السيدات ننظر إلى بعضنا البعض ونفهم بعضنا البعض بدون كلمات».

وأضافت مونيكا بيلوتشي: «لا تستطيع المرأة أن تكذب كثيرا على امرأة أخرى، مع الرجال، نحن أكثر مكراً قليلاً، أنا أحب الرجال، لكن النساء يلهمنني»، مشيرة إلى أن كلا الجنسين يجب أن يتعلموا التواصل بشكل أفضل، قائلة: «الحرب لن تقودنا إلى أي مكان، نحن بحاجة إليك وأنت بحاجة إلينا، وهذا التطور الذي نطوره، هذا البحث عن المساواة، يحررك أيضًا».

وتابعت حديثها عن الرجال: «لقد اعتدت أن تضطر إلى تولي دور الفارس هذا الذي يجب أن ينقذ الجميع من كل شئ، الآن ، نصل ونقول يمكننا مساعدتك ليس عليك أن تفعل ذلك بمفردك»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مونيكا بيلوتشي تتعاون مع كاثرين هاردويك في فيلم «Mafia Mama».

اختارت بيلوتشي الممثلات الإيطاليات باعتبارهن أكبر إلهام لها، من آنا ماجناني إلى صوفيا لورين، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لتبقى متوازنة، وقالت إنها عملت مع الكثير من المخرجين الذكور، ولكن علاقتها مع المخرجات النساء مختلفة، حيث تستعد للتعاون مع المخرجة كاثرين هاردويك في فيلم «Mafia Mama».

كما تحدثت النجمة الإيطالية عن أعمالها السينمائية التي غيرت حياتها المهنية، قائلة: «Malèna للمخرج جوزيبي تورناتور، أشاهده بامتنان، كنت لا أزال عارضة أزياء عندما قدمت إعلانًا تجاريًا مع تورناتور لصالح (Dolce & Gabbana)، وقال لي وقتها: لدي هذا الفيلم في رأسي، وإذا صنعته في أي وقت فسوف أصنعه معك».

وأضافت: «واصلت إنتاج فيلمي الفرنسي الأول (The Apartment)، ثم فيلمي الأمريكي الأول (Under Suspicion) مع مورجان فريمان وجين هاكمان، وفي أحد الأيام اتصل بي تورناتور، وقال لي هل تتذكرين هذا الفيلم؟ (Malèna) أنا مرتبط به بطريقة لا تصدق».