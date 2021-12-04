محاكمة سفاح الإسماعيلية.. المتهم ينفي ارتكاب الواقعة: «ماحصلش» (صور)

«ماحصلش» كانت هذه الكلمة الوحيدة التي رد بها المتهم عبد الرحمن نظمي الشهير بـ«دبور» رداً على سؤال رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية له حول ارتكابه للواقعة من عدمه، الأمر الذي أصاب جميع الحضور في المحكمة بالدهشة.

المحكمة تنتدب محاميا للمتهم

وقررت المحكمة انتداب أشرف ثابت محاميا عن المتهم لعدم وجود محامٍ مدافعا عن المتهم خلال القضية فيما نفى المتهم ارتكابه للواقعة وعدم درايته بأي شيء من الأحداث التي يتم روايتها له.

وطلب محامي المتهم من هيئة المحكمة التأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية فيما أمرت المحكمة بمنح المحامي نسخة من القضية للاطلاع على تحقيقات النيابة العامة وأقوال المتهم في الواقعة.

ومن المفترض أن تستكمل المحكمة ثان جلساتها في القضية بعد غد الإثنين لمناقشة شهود الإثبات في الواقعة والمصابين ممن اعتدى عليهما المجني عليه بالأسلحة البيضاء قاصدا قتلهما.

النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهم

وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها اليوم السبت أقصي عقوبة للمتهم لما ارتكبه من جريمة في وضح النهار أمام أعين المارة بأن طعن وذبح المجني عليه باستخدام ساطور وشرع في قتل شخصين آخرين.

وقال مصطفي ذكري ممثل النيابة العامة خلال مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، إن المتهم قام بجز رقبة المجني عليه بعد محاولته الفرار من طعنه بعدة طعنات وقام بفصلها عن جسده بالكامل والسير بها في الشارع.

وتابع ممثل النيابة العامة إن الجناية اقترنت بجنايتين آخرتين بأن شرع بقتل المجني عليه محمود أحمد إبراهيم بضربه بالساطور على رقبته وعلى يده اليسرى، قاصدًا قتله كما شرع في قتل المجني عليه سليمان عايد بطعنه بواسطة سلاحه الأبيض قاصدا قتله إلا أنهما نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

محامي المجني عليه يطالب بتعويض مدني

وطالب أحمد ثابت محامي أسرة المجني عليه بتعويض مادي قيمته 50 ألف جنيه لما أصاب الأسرة من ضرر متقدما للمحكمة بالأوارق المطلوبة لإثبات حقهم في الدعوى المدنية.

وقال أحمد ثابت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كافة أفعال المتهم والمثبتة في نصوص التحقيقات تصل به إلى الإعدام لاقتران كافة الأدلة مع شهود الإثبات مع تحريات البحث الجنائي وتمثيل المتهم للجريمة.

وأضاف: «أن المتهم يواجه تهم القتل للمجني عليه والشروع في القتل لشخصين آخرين أصابهما إصابات بالغة وخطيرة نقلا إلى إثرها إلى المستشفى».