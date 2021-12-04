النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية الاثنين المقبل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بالدائرة الأولى، برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين رئيسًا، وعضوية المستشار ولاء محمد مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عبدالرحمن نظمي وشهرته عبدالرحمن دبور، والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسماعيلية»، إلى الاثنين المقبل لسماع الدفاع من محامي المتهم الذي انتدبته له المحكمة بالتنسيق مع نقابة المحامين، والنطق بالحكم على المتهم بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين.

كواليس محاكمة سفاح الإسماعيلية

بدأت الجلسة، بحضور سفاح الإسماعيلية، ومحامي المجني عليه، والنيابة العامة، وشهود العيان على واقعة جريمة الإسماعيلية، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميا معه أمر بانتداب محامي له بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية.

ووفرت نقابة المحامين محام للدفاع عن المتهم، والذي طلب من هيئة المحكمة تأجيل الجلسة لإعطائه فرصة لقراءة أوراق القضية والاطلاع عليها وتحضير المرافعة، واستجابت له المحكمة وقررت تأجيل محاكمة سفاح الإسماعيلية، إلى بغد غدٍ الاثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم.

شقيقة سفاح الإسماعيلية تكذب ادعاءاته

في سياق متصل، نفت شقيقة سفاح الإسماعيلية، ما قاله شقيقها أمام المواطنين في مسرح الجريمة بشارع الثلاثيني، أنّه قتل المجني عليه انتقاما لشرفه بعدما تعدى على شقيقته جنسياً، مؤكدةً أنّها لا تعرف المجني عليه ولم تراه في حياتها، ورأت صوره فقط بعد ارتكاب الواقعة، بينما جلست والدته تبكي قهراً على ابنها الذي ينتظر حكم الإعدام.

أسرة المجني عليه تطالب بالقصاص

وطالبت أسرة المجني عليه بالقصاص العادل، وإعدام القاتل، قائلين أنّهم لن يهدأ بالهم أو يشفى غليلهم، أو حتى يأخذون واجب العزاء إلا بعد رؤية المتهم وهو يرتدي البدلة الحمرا ويستعد للإعدام.