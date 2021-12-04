«رواد النيل»: تخريج 45 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج الترويج للصادرات

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزى المصرى وتنفّذها جامعة النيل الأهلية، عن تخريج دفعة جديدة، غدا الأحد، من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فى برنامج الترويج للصادرات الذى تنظمه المبادرة، بالتعاون مع بنك القاهرة والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وبلغ عددها 45 شركة، تعمل فى مجال الصناعات الهندسية.

وقال أحمد فاروق، مدير برنامج مراكز التصدير وسلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل، إنه تم خلال البرنامج الذى استمر لمدة 6 أشهر تأهيل الشركات المشاركة لتطوير منتجاتها وتنمية صادراتها ومساعدتها على الوجود فى الأسواق الدولية وعلى منصات التجارة الإلكترونية العالمية، وأيضاً مساعدتها فى وضع خطط تسويق رقمية، وتحديث نماذج الأعمال الخاصة بها، ووضع برامج حديثة لإدارة نظم سلاسل الإمداد والابتكار ونقل التكنولوجيا. وأضاف أن الشركات المشاركة فى البرنامج تلقت تدريبات مكثفة على كيفية إنتاج النماذج الصناعية الأولية وأساليب الهندسة العكسية وتقنيات تطوير المنتجات الهندسية وتصميماتها، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على عمل ملفات تعريفية لكل منها تحوى جميع المعلومات الخاصة بها وبمنتجاتها، بما يساعدها تسويقياً، وأيضاً تحديث أساليب البيع المحلية لتتواكب مع جميع التطورات الحالية، وتعريف الشركات بالطرق المثلى للاستفادة من تسويق منتجاتها عبر الوسائل الرقمية وجميع المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.