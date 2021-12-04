«النقد الدولي» يحذّر من تأثير التضخم و«أوميكرون» على الآفاق الاقتصادية

حذر صندوق النقد الدولى من زيادة الضغوط التضخمية، خاصة فى الولايات المتحدة، والشكوك الجديدة الناجمة عن متغير فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، مؤكداً أنه يجب على محافظى البنوك المركزية الأمريكية التركيز أكثر على مخاطر التضخم. كما حذر كبيرا الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى جيتا جوبيناث وتوبياس أدريان، من عودة ظهور الوباء ومتغير أوميكرون وزيادة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن قوة الانتعاش وحجم الضغوط التضخمية الأساسية تباينت على نطاق واسع عبر البلدان، ويمكن ضبط استجابات السياسة مع الظروف الفريدة للاقتصادات الفردية.

وأضافا: «سيكون من المناسب لمجلس الاحتياطى الفيدرالى تسريع عملية تقليص مشتريات الأصول وتمهيد الطريق لزيادة أسعار الفائدة. ومع مرور الوقت، قد تحتاج الدول الأخرى إلى تشديد السياسة النقدية فى وقت أبكر مما كان متوقعاً، إذا أصبحت الضغوط التضخمية أكثر اتساعاً».