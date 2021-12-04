هجوم على زينب غريب بسبب سيشن تصوير: «دي قلة أدب»

نالت الفنانة زينب غريب هجوما شديدا من متابعيها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعد نشرها عددا من الصور التي ظهرت فيها بوضعيات غير لائقة.

زينب مُعلقة على الصور: الهدوم بتختارك.. مش العكس

وعلقت زينب على الصور قائلة «إزاي تبقي ستايلست لنفسك؟ واحد الدنيا حظوظ وقدر.. فببساطة الهدوم بتختارك مش العكس... اتكلم مع الهدوم وقول لها حبيني، اتنين تخيل شخصية أما بتثق فيها وخليها صديق خيالي كده وخد رأيها.. انتي إيه رأيك يا ست أودري.. واحتمال الناس تقول عليك مجنون أو طايرة منك».

وأضافت «ثلاثة محدش هيتفق على حاجة واحدة ويقولوا جميلة لأن الجمال نسبي.. المهم إنك إنت أو إنتي تحس إنك جميل، أخير اضحك وريح دماغك.. لأن السر في الروح السالكة والدماغ النضيفة.. والقلب اللي مرهف الإحساس».

لتنهال عليها تعليقات بها هجوم شديد من الجمهور، مؤكدين أن الصور التي نشرتها غير لائقة.

وجاءت التعليقات من الجمهور كالتالي: «هو أنا اللي شايفه ده بجد ولا إيه يا جماعة»، وأضاف آخر «ما هو انتي يا إما مش فاهمة يا إما متعمدة تقعدي كده اتقي الله في نفسك»، وأوضح آخر «خلاص هي وصلت إن البنت تتصور بالشكل ده اللي ملوش علاقة بالتربية ولا الأخلاق ولا الدين ولا التربية، هنقول إيه لله الأمر»، وعلق آخر «قعدتك استغفر الله يهديلك نفسك»، وقال آخر «دي قلة أدب».

تعرض زينب غريب للتحرش

قضت محكمة جنح قصر النيل، في يوليو الماضي بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لتصويره الفنانة زينب غريب من الخلف، في أثناء سيرها بمنطقة وسط البلد، وقبض عليه وحوكم، لتصدر المحكمة حكما بالغرامة عليه.

بداية الواقعة

وكشفت الفنانة زينب غريب، عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري، خلال منشور دونته عبر حسابها على «فيسبوك»، حكت خلاله تفاصيل الواقعة، قائلة: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهارده، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط».