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المحكمة تؤيد تغريم طبيب بيطري 10 آلاف: صور الفنانة زينب غريب من الخلف

كتب:

هبة هشام
01:20 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
زينب غريب

زينب غريب

أيدت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، الحكم بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لتصويره الفنانة زينب غريب من الخلف، بهاتفه المحمول أثناء سيرها بمنطقة وسط البلد، حيث صدر القرار في وقت سابق بتغريمه المبلغ المذكور.

تفاصيل الواقعة

وأحالت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، في وقت سابق المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، حيث قام المتهم بتصوير المجني عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد.

وبتكثيف الجهود الأمنية جرى القبض عليه وقررت النيابة العامة إحالته إلى المحاكمة، بعدما عثر على 3 صور لها على هاتفه.

 

 

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