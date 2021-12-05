أسعار السمك في أسواق جنوب سيناء اليوم الأحد.. البياض بـ60 جنيها

تشهد محافظة جنوب سيناء انتعاشة كبيرة في مجال صيد وبيع الأسماك، وهو ما ظهر في انتشار أنواع كثيرة تظهر بأسواق المحافظة في أوقات الشتاء، أبرزها الاستاكوزا، والكاليماري، والسوبيا، والدراك، والمرجان، والشعور، إضافة إلى الأسماك الشعبية وهي الباغة، والكسكمري، والشك.

عرض وطلب

المهندس صفوان المراغي مدير عام هيئة الثروة السمكية بجنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إن أسعار الأسماك تنخفض وترتفع حسب العرض والطلب في الشتاء، وهناك أنواع تنخفض أسعارها لكثرة الأنواع المعروضة، والبعض الآخر يرتفع سعره لقلة المعروض.

أما في فصل الصيف فتتوقف حرفة الصيد لعدة أشهر بسبب المنع حتى تكبر زريعة السمك، وبالتالي ترتفع الأسعار لقلة المعروض.

الاستاكوزا أغلى الاسعار والباغة ارخصها.

وقال «المراغي»، إن أغلى الأسماك في جنوب سيناء هي الاستاكوزا، ويبلغ سعرها أكثر من 400 جنيه، والسبيط المعروف باسم السوبيا 140 جنيها، والدراك 120جنيها، والشعور الحر 110 جنيهات.

وذكر أن أرخص الأسماك في السوق في الموسم الشتوي هي الأسماك العائمة، وهي الأسماك الشعبية المعروفة باسم الباغة وسعرها 20 جنيها، والكسكمري 30 جنيها، وشك الزور 20 جنيها.

أسعار الأسماك في جنوب سيناء

ويقول ياسر أبو المعاطي، تاجر أسماك بمدينة طور سيناء، إن موسم الشتاء هو أكثر المواسم في تعدد أنواع الأسماك، وتكثر به الكميات في الشتاء مقارنة بالصيف، وبالتالي تنخفض الاسعار، وقال إن أسعار الأسماك في أسواق جنوب سيناء كالتالي:

１- الكشر المعروف باسم الهامور 80 جنيها.

２- المكرونة حارد 50 جنيها.

３- بنجز 50 جنيها.

４- حريت أحمر أو أبيض 50 جنيها.

５- القاصة 60 جنيها.

６- البياض 60 جنيها.

７- كاليماري حشو 90 جنيها.

８- شريف 90 جنيها.

９- كشر أحمر 60 جنيها.

10- زرقان 30 جنيها.

11- جمبري سويسي 140 جنيها.

12- الشبار البلطي 30 جنيها.

13- بوري البحر 70 جنيها.

14- بوري مزارع 60 جنيها.

15- السيجان 30 جنيها.

16- قشر بياض 60 جنيها.