كل ما تريد معرفته عن مراكب الشنشولا.. تصطاد أسماك الكسكمري بالإضاءة

الشنشولا هي مراكب صيد متخصصة في صيد أنواع معينة من الأسماك، حيث تعمل 8 شهور طوال العام ويبدأ الموسم من شهر إبريل وحتى أكتوبر، ويعمل الطاقم الموجود على المركب فترة 20 يومًا كل شهر، حيث تخرج المراكب للصيد في وقت الظلمه مرتين، حيث تتجمع الأسماك حول الإضاءة التي يطلقها الصيادين.

كل أفراد من أفراد طاقم المركب له وظيفة محددة

أحمد عجيزو، أحد العاملين على مركب شنشولا، قال في تصريحات لـ«الوطن»: «إن مراكب الشنشولا تقوم بالسروح من موانئ السويس وهي الأدبية أو الأتكة، ويعمل على المركب 35 إلى 40 فردًا، كل واحد من الطاقم له وظيفة خلال رحلة الصيد التي تستمر لأيام».

وتابع: «الصيد يكون باستخدام أضواء شديدة تتجمع حولها الأسماك ثم يتم تخفيض الإضاءة، ثم يطلب من طاقم المركب لم الشباك بعد أن تجمعت الأسماك حول الضوء».

«الكسكمري» أشهر أنواع الأسماك التي تصطادها الشنشولا

وأكد أن أشهر أنواع الأسماك التي يتم اصطيادها هي «الكسكمري، والباغة، والشك» وهي أسماك شعبية ويتم الصيد على أضواء المركب في ظلمات البحر والجو، موضحًا أن المركب مزود بمولد كهربائي ويعمل بموتور لا يقل عن 350 حصانًا، المركب طوله 26 مترًا بعرض 6 أمتار، وعبارة عن طابقين الأول يدعى التكنة، وهي أسفل المركب حيث يوجد الثلاجة والموتور، ويوجد غرف الطاقم كل غرفة بها 4 أسرة بعرض 60 سم.

وأردف: «المركب مزود بوسائل إنقاذ مثل اللايف جاكيت وجهاز اتصالات لاسلكي، وفلائك صغيرة تستخدم في الطوارئ، ويوجد مطبخ وحمام ومخازن للمياه والطعام والسولار وأنابيب البوتاجاز».

وأوضح: «أن الصياد يحتاج أن تتواجد أطقم طبية على الموانئ للتدخل السريع في حالة الإصابة أو حدوث مشكلة لأي صياد»، وطالب بضرورة أن يتم توفير رعاية صحية للصياد وتأمينات ومعاشات «لأننا لا نعرف سوى هذه الحرفة».

وأكد، أن ريس المركب له غرفة مستقلة موجودة أعلى المركب، الغرفة مزودة بمكان للنوم وقمرة قيادة والدومينو الذي يقود به المركب، والمركب مزود بجهازين الأول خاص بالتتابع وتحديد المواقع GPS وجهاز لقياس أعماق المياه، ونظارة رؤية ليشاهد ريس المركب الأشياء الموجودة أمامه.

موسم الصيد بمراكب الشنشولا الفترة الماضية كان غير مستقر

من ناحيته، قال صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء: «موسم الصيد بمراكب الشنشولا في ظل الأحوال الجوية الفترة الماضية كان غير مستقر؛ مما أدى إلى صعوبة دخول المراكب إلى ميناء الصيد البحري»، موضحًا أن الميناء استقبل في بداية الموسم ثلاث مراكب فقط، وكانت حصة المحافظة بسيطة بسبب الطقس؛ ولكن مع تحسن الأحوال الجوية بدأت المراكب تتوافد إلى ميناء الصيد وجرى طرح كميات كبيرة من الأسماك للمواطنين في منافذ بيع بأسعار تترواح بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات أي أقل من أسعار الطماطم والخيار والليمون.

وأضاف مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء: «مراكب الشنشولا هي التي تقوم بصيد الأسماك العائمة وهي الباغة، الكسكمري، الشك وهي أسماك شعبية ويقبل عليها المواطنين لعدة أسباب أنها طازجة يوم بيوم، سعرها في متناول الجميع حيث تترواح الأسعار بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو».

وتابع: «حصة المحافظة هي حصة ودية من جميع المراكب بنسبة 5% من الحمولة، ويجري تجميعها في مركز بالميناء ثم نقلها إلى مراكز البيع في الطور، ومختلف المدن حيث يوجد 6 مراكز بيع للجمهور في طور سيناء هي الوادي، الجبيل، منفذ بدر، مركز التسوق، توشكى، المنشية».

واستطرد: «أن تطوير ميناء الصيد ساعد على استقبال عدد كبير من المراكب حيث استقبل الميناء نحو 17 مركب شنشولا في يوم واحد وهذا يؤكد أن الرصيف أصبح قادرا على استيعاب أكثر من 20 مركب شنشولا في آن واحد».