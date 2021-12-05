أول بطلة من قصار القامة: إحنا أقوى من كورونا.. ووجود الريّس غير حياتنا

قالت إيناس الجبالي، أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال، إنّها حصدت لقب بطلة مصر في رفع الأثقال، وتعمل حاليا مديرا إداريا لنادي كفر سعد، كما أنّها أول مذيعة من قصار القامة.

الجبالي: وجودك معانا غيّر كتير في حياتنا يا ريّس

وأضافت «الجبالي»، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه رغم السنوات الصعبة التي مرت على العالم كله بسبب جائحة كورونا، إلا أنّ الفيروس عجز عن هزيمة المصريين: «إحنا أقوى، والمصريين عملوا مشاريع كتير في كل مكان في مصر، بنحلم ونحقق أحلامنا، وأنا من القادرون باختلاف اللي وجودك معاهم يا ريس غير كتير في حياتنا».

قادرون باختلاف

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية «قادرون باختلاف»، التر جرى تنظيمها احتفالا بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، والتي استضافها مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور نحو 450 شخصًا من ذوي الهمم داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية على الهواء مباشرة.

وتحدّثت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» عن ذوي القدرات الخاصة وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.