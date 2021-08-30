زفة سيارات وجلسة تصوير.. أهالي العريش يحتفلون بزفاف عروسين من قصار القامة

احتفل العشرات من شباب مدينة العريش، مساء اليوم الاثنين، بزفاف كل من العريس «حسين حسان الأزعر»، 28 عاماً، والعروسة «أسماء البيك»، عروسين من قصار القامة، حيث نظموا لهما زفة بالسيارات من محل الكوافير، القريب من منزل العروسة، حتى إحدى القرى السياحية، حيث تم عقد جلسة تصوير لهما بحضور الأهل والأقارب، قبل أن يتوجهوا بهما إلى إحدى صالات الأفراح، بجوار المدرسة الثانوية العسكرية للبنين، لاستكمال الاحتفال بزفاف العروسين.

«سيشن تصوير» للعروسين على شاطئ البحر

والتقت «الوطن»، في وقت سابق اليوم، كلاً من العريس حسين حسان الأزعر، وعروسه أسماء البيك، وهما من قصار القامة فى منزل والد العريس، لمعرفة استعدادات العروسين للزفاف المعد له سلفاً، وقال أحد أصدقاء العريس إنه تم عقد «سيشن تصوير» للعروسين على شاطئ البحر، في إحدى القرى السياحية، بعدما اصطحب العريس عروسته من الكوافير مباشرةً.

وأكدت العروسة «أسماء» أنها وأسرتها قاموا بترتيب عش الزوجية تماماً، وأنها نقلت تجهيزاتها إلى بيت الزوجية بشارع «الغاز»، وسط مدينة العريش.

زفة بالسيارات تطوف شوارع وميادين العريش

وأكد أقارب العريس أنه تم تنظيم زفة للعروسين بالسيارات، طافت شارع البحر وحي المساعيد وشارع 23 يوليو بوسط المدينة، قبل الدخول إلى صالة الأفراح.

وكشف العريس حسين حسان الأزعر، عامل خدمات فى التربية والتعليم، عن أنه اتفق مع أصدقائه أن تكون هناك زفة بالسيارات تطوف شوارع المدينة، على أن يتم التقاط الصور التذكارية فى الميادين العامة، وفي شارع البحر، قبل التوجه إلى صالة الأفراح.