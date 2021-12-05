السيسي لفتاة من ذوي الهمم: «انتوا كنز حقيقي ربنا بعتوا لينا»

ردّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحية رحمة ممدوح لاعبة ألعاب قوى بنادي مدينة نصر وطالبة بأكاديمية الفنون من ذوي الهمم، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، قائلًا: « أهلا وسهلا بيكِ.. الدعم الإيجابي من الناس لكم أمر مش هيتوقف وهيزيد».

إحنا بنتحرك.. صحيح مش بخطوات قوية أوي

وأضاف رئيس الجمهورية: «إحنا بنتحرك، صحيح مش بخطوات قوية أوي.. لسة موصلناش للتقدير الحقيقي للكنز اللي ربنا بعتهولنا، اللي هو انتوا».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة ضمن المشاركين

كانت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وحسب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، فالنسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

ومن المقرر أنَّ يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد، كما سيتمّ عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.