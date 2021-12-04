السيسي يهنئ الإمارات بمناسبة العيد الوطني الخمسين

هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدها الوطني الخمسين، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ قال «يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين».

السيسي: الإمارات قدمت نموذجا فريدا في التنمية والعمران

وأضاف «السيسي»: «لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي، وإنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية، أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا».