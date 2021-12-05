الكشف على 4692 حالة بجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية مجانا في نوفمبر

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري، اليوم الأحد، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين، بمحافظة الدقهلية، علي 4692 مريضا، وذلك بالمجان لغير القادرين خلال شهر نوفمبر 2021، وإجراء 499 حالة منظار، وعمل 365 اشعه فيبروسكان.

كما أُجريت 987 حالة اشعة موجات صوتية، و98 حالة أشعة X RAY، و501 حالة أشعة مقطعية، ضمن الخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية للمرضي المترددين عليها من كل أنحاء الجمهورية.

إجراء 43 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد

وقال الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفى الكبد المصري بشربين، في بيان صحفي، إجراء 43 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و65 عملية جراحيه متنوعة، بينها 41 جراحة استئصال مرارة بالمنظار، و16 جراحات للسمنة المفرطة، وجراحتان استئصال ورم بالمعدة، و4 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحة استئصال زائدة دودية وجراحة استئصال طحال، و3 جراحات استئصال ورم بالقولون، و3 جراحة اصلاح فتق إربي.

محاربة الفيروسات الكبدية وأورام الكبد والجهاز الهضمي

وتقدم مستشفى رعاية مرضي الكبد خدماتها في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، علي مدار نحو 23 عاما، من خلال تأسيس جمعية رعاية مرضي الكبد ومستشفى الكبد المصري بشربين، لمحاربة الفيروسات الكبدية وأورام الكبد والجهاز الهضمي وتقديم العلاج للمرضي غير القادرين، وتقدم خدماتها بمستوى راق للخدمات الطبية للمرضي بمستشفى ومعهد بحوث الكبد في مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكبد المختلفة مثل الفيروسات الكبدية وتليف الكبد والكبد الدهني واستئصال أورام الكبد بتقنية التردد الحراري والحقن الشرياني، بالإضافة إلي المستوى العالمي لمختلف جراحات الكبد والجهاز الهضمي والمناظير التشخيصية والعلاجية، وجراحات أورام القولون والبنكرياس.