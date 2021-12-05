السيسي يشهد عرضا فنيا من فريق المنيا متحدي الإعاقة السمعية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا فنيا قدّمه فريق المنيا من متحدي الإعاقة السمعية، تصميم أحمد الوكيل وتدريب كريمة توفيق، وذلك خلال فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف»، التي يستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وتبث مباشرة على الهواء.

الظهور الإعلامي الثاني لإيمان الحصري

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري، في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي الهمم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، في ثاني ظهور إعلامي لها مؤخرا، بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

المشاركون في احتفالية قادرون باختلاف

كما شارك عدد آخر من الفنانين في احتفالية «قادرون باختلاف»، ومنهم الفنانة إنعام سالوسة التي شاركت بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدّم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني»، والفنان أشرف عبدالباقي الذي أدار جلسة حوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأبطال من ذوي الهمم.