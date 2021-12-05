«بنك أبوظبي» يتوقع الانتهاء من دمج بنك عودة خلال 2022

انطلقت فعاليات المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين المقام يومي 5 و6 ديسمبر 2021 والمنظم من المال GTM، بحضور وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، بمشاركة قيادات كبرى الكيانات العاملة في مختلف القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك للكشف عن آليات التعامل مع أزمة الركود التى تواجه العالم، واقتصاديات الدول في الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا منذ مطلع 2020.

وفي جلسة بعنوان «دور مبادرات البنك المركزي في زيادة قدرة الاقتصاد المصري لمواجهة أزمة التضخم العالمية»، أشاد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول في مصر، بمجهودات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري قائلاً: «نجح البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، خاصة مع تفشي جائحة كوفيد- 19، وذلك من خلال إطلاق حزمة مبادرات ساعدت في تخطي الأزمة، وساهمت في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية»، مشيرا إلى مشاركة البنك في تلك المبادرات، بما في ذلك مبادرات الشمول المالي.

المركزي يشرف على العديد من عمليات الدمج والخصخصة في القطاع المصرفي

وأشار فايد إلى تولي البنك المركزي، الإشراف على الكثير من عمليات الدمج والخصخصة في القطاع المصرفي، مضيفا أن بنك أبو ظبي الأول، يعمل جنبا مع البنك المركزي، لإتمام الدمج مع بنك عودة مصر، في واحدة من أكبر وأهم عمليات الاستحواذ، ما سيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار المصري، وقدرة البنوك المصرية على جذب الاستثمارات، ودعم جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بشكل عام، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بالبنك، من خلال خطة تدريب طموحة.

استراتيجية الدولة تجاه التحول الرقمي

ويسعى البنك المركزي، لتحفيز البنوك على التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، بما يحقق استراتيجية الدولة تجاه التحول الرقمي ونشر مفهوم الشمول المالي والحث على استخدام التكنولوجيا المالية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، قال فايد «يعمل بنك أبوظبي الأول وفق خطة طموحة، مدعوماً بالتجارب العالمية الناجحة للمجموعة، من أجل التوسع في تقديم العديد من الخدمات التكنولوجية والمنتجات الرقمية وهو ما سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة»

ومن الجدير بالذكر، أن بنك أبوظبي الأول أعلن استحواذه على 100% من رأس مال بنك عودة مصر، عبر توقيع الإتفاقية النهائية للاستحواذ في يناير 2021، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية الإندماج خلال عام 2022.

ويساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة في مصر من حيث الأصول.