ضبط 5 أطنان أرز تمويني يحتوي على حشرات حية وميتة في كفر الشيخ

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الأحد، 5 أطنان أرز تمويني مدعم يحتوي على حشرات حية وميتة «سوس» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مضرب أرز بالمنطقة الصناعية ببلطيم قبل طرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال حملة شنتها المديرية بتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز بلطيم، ضمت في عضويتها رضا داود، وأحمد زايد، ومحمد فهمي، بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

داهمت الحملة مضرب أرز بالمنطقة الصناعية ببلطيم، وبتفتيشه عُثرت بداخله علي 5 أطنان و200 كجم أرز تمويني معبأ لصالح وزارة التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل إعادة تعبئتها وطرحها للتداول في الأسواق كونه أرز حر.

تغير في الخواص الطبيعية

وبالفحص الظاهري للكميات المضبوطة، تبين وجود تغير في الخواص الطبيعية، وانبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلي احتوائها على حشرات حية وميتة «سوس»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا عامًا على الصحة.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتُحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 19 طن سماد مدعم ومنتجات ألبان وسمان

وفي وقت سابق، ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، 19 طن سماد مدعم ومنتجات ألبان وسمان، مجهول المصدر، خلال حملة شنتها علي الأسواق والمحال والمجازر بدائرة مركز الحامول.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير إدارة الرقابة التموينية، ضمت في عضويتها رضا داود وحمدي النوساني وعرفات نوفل.