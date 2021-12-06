زوج في دعوى نشوز: كانت متجوزة عرفي قبل ما نتجوز

لم يتخيل «ع. م»، أن زوجته التي ائتمنها على عرضه طوال 7 سنوات، أنها تخونه ولم تصن كرامته، واكتشف خداعها وأنها كانت على علاقة قبل الزواج بشخص آخر وتطور الأمر بينهما للزواج عرفياً، وأنه رفض تمزيق ورقة الزواج التي تجمعهما قبل زواجه منها، لذلك قرر اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري، لإبطال زواجه منها وإثبات جمعها بين زوجين، وأقام دعوى نشوز حملت رقم 2817 لـسنة 2021.

متجوزة عرفي قبل الخطوبة

قال الزوج في دعواه أمام قاضي محكمة الأسرة، إن زواجه كان تقليدياً، بعد خطبة استمرت عدة أشهر، كان يعمل فيهم خارج البلاد ليكون مصروفات الزواج، واكتشف أنها كانت تخدعه خلال هذه الفترة وكانت على علاقة بشخص آخر وتطور الأمر بينهما للزواج عرفياً، وبالطبع لم يسألها عن حياتها الشخصية لأنه كان يثق بيها، ولكن بعد الزواج بدأ يشك بسلوكها لكنه لم يفكر في التدقيق في الأمر حتى لا يفتعل المشكلات ويظلمها.

خدعته سنة ونص

وأضاف الزوج أنه عاش معها لمدة عام ونصف العام وهو مخدوع فيها، كان يحترمها ويخاف على مشاعرها، وائتمنها على عرضه وأمواله، وعندما طلبت منه فكرة تأخير الإنجاب حتى تتأهل نفسياً لذلك وافقها ولم يرغمها على شئ، وكان يتركها في منزل والديها في أوقات سفره ويرسل لها أموالا فوق احتياجاتها.

اعترفت أنها متجوزة عرفي

وتابع الزوج: «بعد أسبوعين من الفرح خرجت ولما رجعت كانت منهارة، وقالت لي إن فيه ناس هددوها بسلاح أبيض وسرقوا الدهب، بس بعدين اكتشفت أنها أدته كل الدهب لأنه كان بيبتزها بورقة الجواز العرفي، وقال لها أنه هيديها الورقة، وأخد الدهب منها وأداها صورة من ورقة الجواز مش الأصل، وبعد كده رجع ابتزها تاني لكن المرة دي مقدرتش تجمع المبلغ، وبعت ليا صورة الجواز الأصلية، ولما واجهتها اعترفت وطلبت مني أطلقها ومقلش لأهلها حاجة».

وأنهي الزوج دعواه أنه قرر اللجوء لمحكمة الأسرة وإقامة دعوى نشوز، لإبطال زواجه منه، وإثبات أنها تجمع بين زوجين، وإسقاط حقوقها الشرعية، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.