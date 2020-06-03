للمحامين بالجيزة..المواعيد الجديدة لجلسات محاكم الأسرة من السبت المقبل

أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بالجيزة، أن المستشار محمد قاسم حسنين، رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، قرر عقد جلسات محاكم الأسرة التالية: (محكمة بندر الجيزة، محكمة مركز الجيزة، محكمة الهرم، محكمة العمرانية، محكمة بولاق الدكرور)، في الفترة المسائية بمجمع محاكم الكيت كات، من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل 6 يونيو، لتلافي الازدحام، طبقا للإجراءات الاحترازية، مع ضرورة ارتداء الكمامة.

كما أخطر المستشار أيمن عبدالرزاق عطية، رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، نقابة محامي شمال الجيزة، بتغيير موعد انعقاد جلسات محكمة الأسرة بمبنى مجمع محاكم الأسرة بالكيت كات، ليصبح انعقادها في التاسعة صباحا، بدلا من التاسعة والنصف، وذلك اعتبارا من السبت المقبل.