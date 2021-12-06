تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مصر والجزائر

ساعات قليلة وينطلق اللقاء المرتقب الذي ينتظره الكثيرين بين مصر والجزائر والمقرر إقامته، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لكأس العرب المقامة حاليا في قطر، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والجزائر التي تبث مباريات هذا الكأس الذي تذاع به العديد من المباريات الهامة اليوم أيضا بين عمان والبحرين، وتونس والإمارات، وقطر والعراق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والجزائر والمباريات المختلفة الأخرى المقرر إقامتها في هذا الكأس، حيث أعلنت مجموعة قنوات bein sport عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة والموجودة على الفضائيات، دون أن تكون حصرية على قنواتها المشفرة.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على النايل سات

وجاء تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على نايل سات كما يلي:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا»، الحكم الأرجنتيني «فاكوندو تيلو»، لإدارة مباراة مصر والجزائر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، ويعاونه في إدارة المباراة كلا من: إيزيكيل برايلوفيسكي وشيد جبرييل، والزامبي جاني سيكازوي، حكمًا رابعا، والإسباني جيليرمو كوادرا فيرنانديز، حكم فيديو، ويعاونه الفنزويلي جوان سوتو، والبرازيلي سيمون دانيلو حكم التسلل بتقنية الفار الفيديو.

ترتيب مصر في مجموعته بكأس العرب

ويتصدّر منتخب مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، متساويًا مع الجزائر، حيث ضمنا المنتخبين التأهل لربع النهائي على حساب لبنان والسودان، حيث تغلب المنتخب الجزائري على لبنان (2-0)، وتغلبت مصر على السودان بنتيجة (5-0).