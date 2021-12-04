تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات.. شاهد مباريات كأس العرب

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة والراغبين في متابعة مباريات كأس العرب عن تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات، حتى يتمكّنوا من مشاهدة مباريات المنتخب في المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب لمشاهدتها خارج المنزل، بعد أن أعلنت مجموعة قنوات bein sport عن بث مباريات كأس العرب على قنواتها المفتوحة، والموجوده على الفضائيات، ما جعلها تتصدر محركات البحث الشهيرة مثل «جوجل».

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار الساعة، تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات، لمشاهدة مباريات كأس العرب، ومتابعة مباريات منتخب مصر بها، كالتالي:

تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات

هناك عدد من القنوات المختلفة التابعة لمجموعة قنوات bein sport والمفتوحة على الرسيفر العادي، التي يمكن مشاهدتها دون الحاجة للاشتراك في القنوات المشفرة، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات bein sport عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة والموجودة على الفضائيات، دون أن تكون حصرية على قنواتها المشفرة، وبدأت مباريات منتخب مصر في كأس العرب بلقاء جمع بين المنتخب المصري والمنتخب اللبناني يوم الأربعاء الماضي والموافق 1 ديسمبر، وجاءت تلك المباراة ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2021، التي تنطلق البطولة اليوم بـ4 مباريات، تجمع كلا من تونس وموريتانيا، والعراق وعمان، وقطر والبحرين، والإمارات وسوريا.