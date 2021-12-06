حبس 3 أشخاص بتهمة البحث والتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالخانكة

أمرت نيابة مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة البحث والتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة عرب العليقات دائرة المركز، وبحوزتهم بعض الأدوات التي تستخدم في أعمال الحفر، كما عُثر على حفرة بعمق 15 مترًا، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغًا بقيام عدد من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عرب العليقات دائرة المركز.

فران واثنين آخرين متهمين بالتنقيب عن الآثار

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب داخل منزل عن الأثار، ملك المدعو «س.م.س»، 34 عامًا، فران، ومعاونة كل من «س.ع.س»، 52 عامًا، عاطل، ونجل عم مالك المنزل «أ.ش.س»، 33 عامًا، وجميعهم مقيمون في ذات العنوان.

التحريات: المنزل من دور واحد

وأوضحت التحريات أن المنزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب الأبيض ومعروش بالأخشاب على مساحة 90 مترًا، كما تبين أيضًا وجود حفرة داخل أحد الغرف بالمنزل بعمق حوالى 15 مترًا وبعرض مترين، كما ضُبط سلم خشبي وبعض الأحبال وموتورين لشفط المياه وخرطوم بلاستيكي ودقاق كهربائي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المبين، وأمرت النيابة بحجز المتهمين وعرضهما رفقة تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من الأثار بالقليوبية للانتقال لمكان الواقعة وإجراء المعاينة اللازمة لبيان عما إذا كانت المنطقة خاضعة لمنطقة الآثار من عدمه.