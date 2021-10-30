أخبار القليوبية.. التصريح بدفن جثتين وحبس عصابة التنقيب عن الأثار

شهدت محافظة القليوبية عدداً من الأحداث على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث قررت النيابة العامة دفن جثتين، إحداهما لعامل لقي مصرعه أثناء هدم جدار، والثانية لموظف لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم، بالإضافة إلى ضبط 13 طن أسماك فاسدة، وحبس عصابة للتنقيب عن الأثار.

«الوطن» تستعرض في هذا التقرير أخبار محافظة القليوبية، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

التصريح بدفن جثتي عامل وموظف لقيا مصرعهما بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثتي عامل وموظف، لقيا مصرعهما في حادثين منفصلين بشبين القناطر وشبرا الخيمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعتين.

ففي شبين القناطر، لقي عامل مصرعه إثر سقوط حائط عليه أثناء قيامه بهدم سور، حيث تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول «ح. م. م.»، 45 سنة، عامل، مصاباً بعدة إصابات وكسور في أنحاء الجسد، وتوفي أثناء إسعافه، إثر نزيف داخلي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان يقوم بهدم حائط في أحد المنازل، وسقط فوقه جدار المنزل، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي شبرا، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران في تصادم سيارة نقل ثقيل بمقطورة بسيارة ميكروباص، كانت متوقفة لتحميل ركاب بمنطقة كوبري «مسطرد»، دائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، حيث تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين، أعلى الطريق الدائري بمنطقة كوبري مسطرد، باتجاه الجيزة، دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بمقطورة، محملة بكمر حديد، أعلى الطريق الدائري بموقع الحادث، قيادة «فريد ش. م.»، سائق، فوجئ بسيارة ميكروباص رقم «ر ط د 7649»، قيادة «محمد ح. ع.»، متوقفة على جانب الطريق لتحميل أحد الركاب، فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها من الخلف.

أسفر الحادث عن مصرع أحد ركاب السيارة الميكروباص، يُدعى «وليد أ. ع.»، 40 سنة، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وإصابة «محمد أ. أ.»، 52 سنة، سائق، باشتباه كسر بالأضلاع، كما أصيب سائق السيارة الميكروباص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ضبط 13 طن أسماك فاسدة وشركتين بهما مواد غير صالحة

وشنت أجهزة مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية، حملة تموينية مكبرة استهدفت المنشآت التجارية والصناعية، أسفرت عن ضبط شركتين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات الصناعية، وضبط ثلاجة بها نحو 13 طن أسماك مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كما أسفرت الحمله عن ضبط شركة لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية، بها نحو 13.8 طن عسل جلوكوز ونشا، وملح طعام، وشيكولاتة، وبودرة حليب، ومستلزمات إنتاج، معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، و612 كيلوجرام مربى وشيكولاتة، منتج نهائي بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وضبط 4 ماكينات خط إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

حبس 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بقليوب

وفي قليوب، أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل في قرية «سنديون»، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشكلت النيابة لجنة من هيئه الآثار بالقليوبية لمعاينة مكان الحفر، وبيان ما إذا كانت أعمال الحفر من أجل التنقيب على الآثار، وبيان ما إذا كانت المنطقة خاضعة للهيئة العامة للآثار من عدمه، وإعداد تقرير بذلك، وسرعة عرضه على النيابة.