شيرين رضا لـ«الطفل الباكي»: آسفة يا ابني إن مفيش رحمة في قلوب أهلك

علقت الفنانة شيرين رضا على أزمة الطفل محمود عبدالرحيم، المعروف إعلاميًا بـ«الطفل الباكي»، التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات الطفل التي قال فيها إن والدته تركته من أجل زوجها الجديد.

شيرين رضا: يارب يبقى في عقاب شديد على هذه العائلة

وعبرت شيرين رضا عن استيائها الشديد من تلك الأحداث، وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، قائلة: «يرضي مين اللي بيحصل ده؟ مش كل الناس مؤهلة تخلف لأن دي النتيجة، طرد الطفل لإرضاء الزوج الجديد!!».

وتابعت «رضا»: «يا رب يبقى في عقاب شديد على هذه العائلة عديمة الإنسانية!! أنا آسفة يا ابني إن مفيش أي رحمة في قلوب أقرب الناس إليك».

تكريم شيرين رضا من السفارة الصربية

وكانت شيرين رضا عبرت عن سعادتها الأيام الماضية بحصولها على تكريم من السفارة الصربية، تقديرا لجهودها في حماية حقوق الحيوان بمصر، خلال حفل بالسفارة على شرف المخرج الصربي «أمير كوستوريتسا»، الذي تولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شيرين رضا تشارك في فيلم «في عز الضهر» برفقة مينا مسعود

وتشارك شيرين رضا في فيلم «في عز الضهر» مع الممثل العالمي مينا مسعود، حيث تجسد شخصية «برناديت»، وهي مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية، وترتكب العديد من الأفعال الشريرة، كما يجمعها العديد من المواقف مع بطل العمل.

وهو من بطولة مينا مسعود، بيومي فؤاد ومحمود البزاوي ومحمود حجازي وأحمد عز ومجموعة أخرى من الفنانين، من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

وتشارك «رضا»، أيضًا في فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة الفنان حسن الرداد وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير ومي عمر وعدد أخر من النجوم، تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.