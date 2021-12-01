السفارة الصربية تكرم «شيرين رضا» لجهودها في حماية حقوق الحيوان

كرّمت السفارة الصربية الفنانة «شيرين رضا»، أمس، تقديرا لجهودها في حماية حقوق الحيوان بمصر، خلال حفل بسفارة صربيا على شرف المخرج الصربي «أمير كوستوريتسا»، الذي يتولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شيرين رضا تعبر عن سعادتها بالتكريم

وعبرت شيرين رضا عن سعادتها بهذا التكريم، خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث شاركت جمهورها العديد من الصور أثناء التكريم، وعلقت على الصور قائلة: «أنا سعيدة للغاية وسعداء بتكريم سفارة صربيا وبلدي الثاني صربيا، تقديراً لمشاركتي في السينما والتليفزيون وحماية حقوق الحيوان في مصر شكرًا لكل من حضر الليلة وجعل هذا المساء مميزًا للغاية».

شيرين رضا تشارك بفيلم «في عز الضهر»

ومن ناحية أخرى، تشارك «شيرين رضا» في فيلم «في عز الضهر» مع الممثل العالمي مينا مسعود، حيث تجسد شخصية «برناديت»، وهي مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية، وتسيطر عليها صفات الشر وترتكب العديد من الأفعال الشريرة، كما تظهر بمكياج حاد، و«لوك»، يميل إلى الغامق، وتعد تلك الشخصية جديدة عليها وتقدمها لأول مرة.

أبطال فيلم في عز الضهر

الفيلم بطولة مينا مسعود الذي تجمعه العديد من المواجهات مع الفنانة شيرين رضا، ويشاركهما الفيلم بيومي فؤاد ومحمود البزاوي ومحمود حجازي وأحمد عز وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

كما تشارك «رضا»، أيضًا في فيلم تحت تهديد السلاح، وهو من بطولة حسن الرداد وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد وأحمد بدير ومي عمر وغيرهم من النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.