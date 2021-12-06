90 طالبا يستفيدون من ندوات التوعية بالتنمية المستدامة بـ«القومي للحوكمة»

بدأ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تنفيذ مجموعة ندوات؛ للتوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك عبر منصة زووم Zoom الإلكترونية.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مجموعة الندوات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمعهد الخاصة بالتوعية والتكامل والشراكة بين كافة الأطراف للنشر والتعريف بمفهوم التنمية المستدامة؛ اتساقًا مع «رؤية مصر 2030»، مشيرة إلى أن محاور الندوات تمثلت في مفهوم التنمية المستدامة، من الأهداف الإنمائية الألفية إلى أهداف التنمية، أهداف التنمية المستدامة، وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة 2020-2021، الحوكمة وتعريفها، مبادئها وقيمها وتطبيقها ومؤشرات قياسها، أثر تطبيق الحوكمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استفادة 90 طالبًا من ندوات المرحلة الأولى

وأضافت «شريف» أن المرحلة الأولى من مجموعة الندوات التوعوية استهدفت طلاب جامعة دمنهور، واستفاد منها 50 طالبا، وطلاب جامعة بورسعيد، واستفاد منها 40 طالبا، كما يتم تنفيذها حاليا لطلاب كليات جامعة عين شمس.

وتضمنت ندوات التوعية مجموعة من العروض التقديمية منها عرض حول الحوكمة ومكافحة الفساد وتضمن عدة موضوعات هي تعريف الحوكمة ونشأتها والسياسات والتطبيقات الخاصة بالحوكمة، ومبادئها الحاكمة، جهود مكافحة الفساد في مصر، إلى جانب تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة.

علاقة الحوكمة بالتنمية المستدامة

كما تم تقديم عرض بعنوان «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة» وتضمن علاقة الحوكمة بالتنمية المستدامة، والآثار المترتبة على ضعف الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في الفساد الإداري والمالي، اساءة استغلال السلطة، ضعف أدوات المساءلة والشفافية، زيادة تكاليف النشاط الاقتصادي، الحد من الاستثمار، ضعف معدلات التنمية، إلى جانب عرض بعنوان «رؤية مصر 2030» وتضمن أسباب وضع الرؤية، والأطراف المشاركة في إعداد استراتيجية التنمية المستدامة وتحديثها وأهميتها.