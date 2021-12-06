تشييع جثامين 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم في انهيار منزل ببني سويف 

شيّع المئات من أهالي مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، منذ قليل، جثامين 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم، صباح اليوم، إثر انهيار منزل أسرتهم، الكائن بعزبة أسعد الوحش التابعة لمركز إهناسيا.

وكان العشرات من أهالي مركز إهناسيا تجمعوا أمام مستشفى إهناسيا المركزي، انتظارًا لإصدار النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن جثامين الأطفال الثلاث، وعقب تغسيل الجثامين بمشرحة المستشفى نقلتهم السيارات إلى مدافن الأسرة تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة واستكمال إجراءات الدفن.

إخلاء 3 منازل مجاورة للعقار المنهار بقرية في بني سويف

أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ببني سويف 3 منازل متاخمة لمنزل منهار بعزبة أسعد التابعة لمركز إهناسيا، صباح اليوم الاثنين، نتج عنه وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 أشخاص آخرين من أسرة واحدة، والذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية والعلاج.

وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انهيار عقار من البلوك الأبيض مكون من طابقين بعزبة أسعد الوحش التابعة لمركز إهناسيا، نتج عنه مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين.

أسماء المصابين في حادث انهيار منزل ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أطفال أشقاء، هم: «ملك بريك مبروك» 11 عاما، وشقيقيها «عبدالله» 8 أعوام، «وسيف» 12 عاما، وإصابة 9 آخرون: «أم هاشم هاشم عبد القادر 60 عاما، مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، وبريك مبروك صالح 40 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر أبو شهبة عامين، وأحمد وليد إبراهيم 4 شهور، وعبد العليم مبروك صالح 45 عاما، وإيمان عثمان حمد 23 عاما، وأحمد جمال عاشور 3 أعوام، وفاطمة بريك صالح 30 عاما، وحسن حمد حسن 47 عاما».

نقل المصابين إلى مستشفيي إهناسيا المركزي وبني سويف التخصصي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي إهناسيا وبني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام تحقيقاتها في الواقعة، حيث صّرح مدير نيابة إهناسيا بدفن جثامين الأطفال الثلاث، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.