تصدع عقار قديم ببني سويف والمحافظ ومدير الأمن يتفقدان المنطقة

انتقل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها، إثر تعرض منزل قديم بشارع «صفية زغلول»، بمنطقة مقبل، للتصدع، حيث حدثت به شروخ أدت إلى انهيار جزئي.

رافق المحافظ اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، والمهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية، ومسؤولو الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية من المرور والمرافق والحماية المدينة والإسعاف وشركات المرافق.

وتفقد المحافظ الوضع على الطبيعة، واستمع لملخص عن سير الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها للتعامل مع الموقف، حيث تم إخلاء العقار الذي تسكنه سيدة مسنة حفاظا على سلامتها، وفصل كافة المرافق من كهرباء ومياه عن العقار، وفرض كردونا أمنيا بمحيط العقار كإجراء احترازي تحسبا لأية مستجدات لحين البت في الحالة الفنية للمنزل محل الواقعة، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية، والجهات الفنية والهندسية ذات الاختصاص.

محافظ بني سويف يستدعي لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لمعاينة المنزل

وأمر المحافظ باستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة المنزل وإعداد تقريرا فنيا وهندسيا عن الحالة الإنشائية للمبنى والإجراءات والحلول المناسبة من الناحية الفنية، وذلك بالتوازي مع تكليف مديرية التضامن بتوجيه فرق الإغاثة والدعم لاتخاذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالة.

وكلف محافظ بني سويف بعمل معاينة للمنطقة ككل، والتي تضم منازل قديمة، مع إعداد تقرير هندسي تفصيلي عن الحالة الإنشائية لها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا الأهالي بسرعة الإبلاغ عن أية منازل آيلة للسقوط، لسرعة معاينتها حفاظا على سلامتهم.

وطمأن المحافظ ساكنة العقار، بعدم القلق على مقتنياتها داخل المنزل، وأنه تم الإخلاء العاجل حفاظا على سلامتها، واستمع لسكان المنطقة، مطمئنا إياهم أنه سيتم تنفيذ الإجراءات المناسبة حفاظا على سلامتهم، وأن الأجهزة المعنية والحماية المدنية متواجدة في المنطقة.

محافظ بني سويف يوجه مسؤولي التضامن بتوفير الرعاية لقاطنة العقار

ووجه المحافظ مسؤولى التضامن بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم المطلوب لساكنة العقار والتي تم نقلها إلى منزل ابنها مؤقتا، لحين صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في ضوء التقرير الفني الذي ستقدمه في هذا المجال، وكلف رئيس المدينة هاني الجويلي، بالتواجد والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت والتضامن والحماية المدنية، وإطلاعه أولاً بأول على كافة المستجدات، والتأكد من توفير الرعاية اللازمة للمتضررة.