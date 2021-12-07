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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-12-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
12:58 ص | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر، ومواقيت الصلاة في الدول العربية، بهدف معرفتها يوميا من أجل أداء الصلوات الخمس في مواعيدها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة لمتابعيها وقرائها، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر الحالي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتا بسيطا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 02:36

أذان المغرب: 04:55

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 02:36

أذان المغرب: 04:55

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

أذان الفجر: 04:55

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:38

أذان المغرب 04:57

أذان العشاء: 06:17

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:08

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 02:36

أذان المغرب 04:54

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 05:30

أذان الظهر: 12:13

أذان العصر: 03:13

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء: 07:03

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:22

أذان الظهر: 12:59

أذان العصر: 03:42

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء: 07:26

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 05:30

أذان الظهر: 12:14

أذان العصر: 03:14

أذان المغرب 05:34

أذان العشاء: 07:04

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