المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسمكري سيارات يتاجر في المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة سمكري سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانته بحيازته مادتين مخدرتين بقصد الاتجار فيهما، وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، محمد المندراوي، وأمانة السر رفاعي فهمي، حسام كمال.

ضبط المتهم بحوزته مادتين مخدرتين

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 4271 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن المتهم «سيد. م» 31 عامًا، سمكري سيارات، أنه أحرز بقصد الإتجار مادتي ADB-BUTINACA- MDMB- 4EN- PINACA أحد مشتقات جوهر Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

تحريات المباحث

وورد في أقوال الشهود، وعلى رأسهم نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، أنه نفاذًا لأذن النيابة العامة بضبط المتهم، توجه إلى حيث أيقن تواجده وضبطه وبحوزته شنطة بلاستيكية بداخلها 16 كيسا بلاستيكيا لجوهر مخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.

وتحت بند النيابة العامة، ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات 16 كيس بلاستيكي بداخلهم أجزاء نباتية خضراء جافة تحتوي على مادتي ADB-BUTINACA- MDMB- 4EN- PINACA أحد مشتقات Indazole carboxamides المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه 1783 جرام.

3 سنوات حبس لسائق

وفي نفس السياق، عاقبت ذات الدائرة، سائق لاتجاره في المواد المخدرة بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيهًا، صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد ، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المبندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.

وبينت تحريات الاجهزة الأمنية في القضية التي حملت رقم 8549 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر أن بورود معلومات للنقيب مصطفي محمود معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تفيد باتجار المتهم في المواد المخدراة فانتقل إلي حيث تواجده وأبصره يتجر في المواد المخدر مع مجهول فضبطه وبتفتيشه عثر علي بحوزته علي أكيس بلاستيكية لجوهر مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجته أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع.