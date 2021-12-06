مني عبد الوهاب: تغيير الإسكريبت ونظام العرض سبب خطأي في مهرجان القاهرة

بعد تعرضها لكثير من الانتقادات على اختيارها لتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، قالت الإعلامية منى عبد الوهاب، إنها حزينة لكم الانتقادات التي تعرضت لها، مشيرة إلى أن خطأها لا يستدعي كل ذلك، متابعة: «اتلخبطت دقيقتين ورجعت تاني..ودا يتحسب ليا أني قدرت أكمل.. كان في مذيعات بالسنوات الماضية، دون ذكر أسماء بيغلطوا كتير».

وأضافت «عبد الوهاب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المنتج محمد حفظي رفض اختيارها في البداية، ولكنه أجبر على ذلك بعد تأخر الوقت، مشيرة إلى أنها طلبت كثيرا تقديم المهرجان من المخرج هشام فتحي، والمنتج عمر قاسم.

منى عبد الوهاب: «مقدمتش برامج من 6 سنين»

وتابعت: «أنا أول مرة أقف أمام الجمهور، وأول مرة أقدم حاجة لايف، ولم أقدم برامج منذ 6 سنوات كاملة».

وعن أقاويل بعض الناس، أنها لم تنجح قبل ذلك، أوضحت الإعلامية مني عبدالوهاب، أنها قدمت 6 برامج قبل ذلك، وعلى قنوات مختلفة خارج وداخل مصر، وحققت نجاحا كبيرا في كل الوطن العربي.

منى عبد الوهب تكشف سبب خطأها في مهرجان القاهرة

وعن السبب الرئيسي وراء خطأها، قالت إنها لم تعمل بروفات قبل الحفل، فضلا عن تغيير الإسكريبت ونظام العرض، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة، وتتمنى تقديم شيء قريب، تثبت من خلاله للجميع، أنها ناجحة وتستحق هذا، موضحة: «أنا مقدمتش أفضل ما لدي».