بث مباشر.. بدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ43

تقدم «الوطن» بث مباشر لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم الفنانة نيللي

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية

وشهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.