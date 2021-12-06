وزيرة التخطيط: تطوير مبنى مجمع التحرير سيستغرق 24 شهرا

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل تطوير مجمع التحرير بواسطة تحالف دولي، قائلة إن الوزارة كانت لديها خطة عمل لتطوير المجمع منذ فترة، وأجريت الدراسات حول أفضل الطرق لاستغلاله من قبل جهات استشارية تبحث الكثافات المرورية المحيطة والسعة الفندقية الموجودة في المنطقة.

اختيار أفضل 3 تحالفات

وأضافت «السعيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين، أنه بناء على هذه الدراسات بحثنا مع مجموعة من المطورين للطرح عليهم ثم عمل كراسة شروط وتقدمت مجموعة كبيرة للغاية بلغ عددهم في النهاية لـ 7 ثم جرى اختيار أفضل 3 ولجان التقييم هذا التحالف لأن لديه خبرة في نفس هذا النوع من المباني في أوروبا وشيكاغو بأمريكا.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام مبنى مجمع التحرير وفقا للاتفاق، بحيث يكون جزء منه فندقي وجزء شقق فندقية وجزء إداري وجزء تجاري، «نأمل بأني يتحول مجمع التحرير لمبنى متعدد الأغراض»، لافتة أن سطح المبنى سيتم استغلاله بشكل جيد.

تحالف لأول مرة في مصر

وأوضحت أن حجم الاستثمارات في تطوير مجمع التحرير 3.5 مليار جنيه بشكل مبدئي وفقا للدراسة التي جرى تقديمها وللمواصفات التي سيتم تنفيذها: «الدولة داخلة بالمبنى والأرض، وهما داخلين بالاستثمارات كلها، هيعملوا أعلى مستوى من التفاصيل الفنية من الداخل أو السطح أو المدخل».

ولفتت إلى أن أعمال تطوير مبنى مجمع التحرير سيستغرق 24 شهرا، أي سنتين فقط منذ استلام التحالف للمبنى، «التحالف ده أول مرة يدخل مصر والمنطقة ومتحمسين وسعداء بحركة التنمية في مصر».