صندوق مصر السيادي: مجمع التحرير سيتحول إلى نشاط فندقي جاذب للمستثمرين

قال الدكتور أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي، إنه سيجرى إعادة تطوير مبنى مجمع التحرير، بهدف رفع الكفاءة حتى يكون مدرا للأرباح، موضحًا أن التحالف الفائز بتطوير المبنى يدخل مصر لأول مرة، مؤكدا أن المجمع سيتحول إلى نشاط فندقي وشقق فندقية بشكل أساسي تخاطب مجتمع الأعمال، حيث ستكون منطقة وسط البلد مركز ريادة الأعمال في القاهرة، كما أن المجمع سيكون لديه مكون سياحي، لجذب رجال وسيدات الأعمال، بالإضافة إلى الربط مع ممشى أهل مصر، ونشاط تجاري وخدمي ومطاعم لخدمة المنطقة.

مبنى متعدد الاستخدامات

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أنه مبنى متعدد الاستخدامات وسيشهد نشاطا فندقيا وشش فندقية تدار بمعرفة شركة متخصصة ومكاتب إدارية وخدمية ونشاط تجاري.

عملية منافسة استثمارية

وتابع رئيس صندوق مصر السيادي، أنه جرى طرح هذه المكونات في عملية منافسة استثمارية، وتقدم 7 تحالفات، تم اختيار منهم 3 تحالفات للمرحلة النهائية، ثم جرى اختيار تحالف، وكانت معايير الاختيار واضحة جدًا، وتم الوقوف على التحالف بناءً على الدراسة التسويقية.

تحالف مكون من 3 شركات

وأشار أيمن سليمان، إلى أن هذا التحالف مكون من 3 شركات، شركة استثمار عقاري، وشركة إدارة استثمار فندقي وإدارة فنادق ومراكز تجارية، موضحًا أن مجموعة «أوكسفورد كابيتال» تعمل على إدار مبانٍ شهيرة في عواصم مختلفة على مستوى العالم وتختص بإعادة تطوير المباني القديمة وتحويلها إلى أنشطة تجارية وفندقية وغيرها.

ولفت، إلى أن مجموعة «جلوبال فينتشرز» مطور عقاري لديه ارتباطات في أوروبا وأمريكا ويدخل الشرق الأوسط ومصر لأول مرة، وهناك مكتب العتيبة وهو عبارة عن نشاط استثماري تديره محفظة عائلة العتيبة الإماراتية.