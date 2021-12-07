زوجة في دعوى خلع: عشيقته ابتزتني على الواتس أب علشان تشككه فيا

«بيخوني وعشيقته ابتزتني على الواتس أب علشان تشككه فيا»، بهذه الجملة بدأت فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها، دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها بمحكمة الأسرة بزنانيري، بعد اكتشافها لخيانته لها منذ 4 سنوات مع فتاة أخرى، من خلال أرقام غريبه كانت تغازلها وتبتزها عبر «واتس أب» ليتضح أنها عشيقته، لتجعله يشك بها ويطلقها لتفوز به.

كانت بتساعده قبل الجواز

قالت الشابة في دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة إنه مر على زواجهم 5 سنوات، ولم يحققوا حلم الإنجاب بسبب مشكلات صحية لدى زوجها، وأنها عاشت معه وكانت نعِم الزوجة له، وكانت تساعده مادياً للحافظ على مشروعه الخاص، فضلاً عن أنها ساعدته في أموال شقة الزوجية وقت الخطوبة، وكانت تتساهل معه في متطلبات الزواج، وأكدت أنها كانت تثق به، وبعد الزواج بعام تغيرت طباعه اتجاهها.

رفض عمل عملية

وأضافت الزوجة أنها أخفت عن العائلتين أن مشاكل الإنجاب من ناحيته، بالرغم من أسئلة والديه المتكررة وتوجيه الاتهامات لها والضغط عليها، وأنها حاولت الحديث معه أكثر من مرة في إجراء عملية ليحققوا حلم الإنجاب، لكنه كان يتحجج ويماطل في الحديث، ومؤخراً رفض نهائياً، وطلب منها الانفصال، فرفضت حتى لا تتركه لهذا السبب وتجرحه.

عشيقته خربت البيت

وتابعت الزوجة: «رفضت الطلاق علشان الحب والعشرة اللي بنا واتنزلت عن أن أكون أم علشان أكمل معاه ومجرحش كرامته، لكن من ست شهور بدأت أرقام غريبه تبعتلي على الواتس أب رسايل ابتزاز بشاتات مزيفة، ومعاكسات، وصور مخلة، وبلغته بالموضوع وحررت أكتر من محضر وغيرت رقمي، وبرضه الرقم الجديد اللي مش مع حد غير القريبين ليا، بدأت نفس الأرقام تبعتلي عليه، فلجأت لوحدة صحبتي جوزها بيفهم في الهاكر، وقال لي إنه ست اللي يتبعتلي فمهتش للأمر، ولكن بعد فترة رجع الرقم يبعتلي تاني، وخليت صحبتي تساوم صحبت الرقم، واكتشفت أنها عشيقة جوزي وبتحاول تخلية يشك فيا ويطلقني علشان يتجوزها وتخرب البيت».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها واجهته بالأمر واعترف لها أنه على علاقة بها منذ 4 سنوات، فطلبت منه الطلاق لكنه رفض، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع بسبب خيانته لها على الرغم من تحملها لظروفه ومساعدته، وما زالت منظورة أمام المحكمة.