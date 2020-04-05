العدل تحدد دوائر للنظر في قضايا الأسرة والمدنية بههيا والزقازيق

أصدرت وزارة العدل القرار رقم (1995 لسنة 2020)، بأن تنعقد دائرتان للنظر في قضايا الأسرة ودائرة لنظر القضايا المدنية يكون مقرها محكمة ههيا الابتدائية، لنظر القضايا الواردة من مراكز فاقوس والحسينية وأبو كبير وكفر صقر وأولاد صقر وههيا، التابعين لمحافظة الشرقية.

كما نص قرار الوزارة، على أن تنعقد دائرتان لنظر قضايا الأسرة ودائرة لنظر القضايا المدنية يكون مقرها محكمة الزقازيق الابتدائية، ومأمورية بلبيس لنظر القضايا الواردة من مراكز بلبيس، العاشر من رمضان مشتول السوق.

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ اليوم.