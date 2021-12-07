قبل ساعات من موجة الرياح المنتظرة.. تعرف على دعاء الرياح والعواصف

يحرص البعض على ترديد الأدعية المختلفة، وخاصة في الأوقات التي تشهد ظواهر جوية، حيث يردد البعض دعاء الرياح والعواصف في الأوقات التي تشهد الرياح والعواصف، ومن المنتظر اليوم مرور البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد نشاط الرياح اليوم الثلاثاء، والتي تصل حد العاصفة.

نص دعاء الرياح والعواصف

وكانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد نشرت دعاء الرياح والعواصف والذي جاء نصه: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه» كما جاء في السنة النبوية أيضا، أنه ما هبت الريح إلا جثا الرسول صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا».

صيغة أخرى لـ دعاء الرياح والعواصف

ويعتبر دعاء الرياح والعواصف سنة نبوية، ومن بين أدعية الرياح والعواصف التي يرددها البعض: «اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرت به».

حديث يحض على الدعاء أثناء الرياح والعواصف

ونقلت دار الإفتاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، قوله في الحديث النبوي الشريف، فيما يتعلق بـ دعاء الرياح والعواصف: «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».

هدي النبي ودعاء الرياح والعواصف

وكشفت دار الإفتاء المصرية هدي النبي محمد صلي الله عليه وآله وسلم أنه كان عندما تهب الرياح على الأرض يدعو دعاء الرياح والعواصف، وقد جاء هذا الدعاء في حديث صحيح نقله عنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والذين ساروا على سنته الشريفة ونقلوها إلى التابعين.

دعاء الرياح والعواصف نقلته السيدة عائشة

ونقلت الإفتاء عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر.. فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد.. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا».