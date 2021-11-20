دعاء المطر والرعد والبرق عن النبي.. للحماية من فتنة الدجال

بدأت بوادر فصل الشتاء في الجمهورية، فشهد عدد من المحافظات أمطارا رعدية، وضرب البرق السماء فوق أكثر من محافظة، ما تسبب في أن تشهد محركات البحث، عمليات بحث مكثفة، يتساءل فيها الكثير عن دعاء المطر والرعد والبرق المستجاب، وما أي من تلك الأدعية هو المحبذ ترديده أثناء هطول الأمطار عن غيره، وفي الأسطر التالية، تستعرض «الوطن» تلك الأدعية.

دعاء المطر والرعد والبرق عن النبي

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، دعاء المطر والرعد والبرق، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حين يرى البرق يضرب السماء ويسمع صوت البرق، يقول: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك»، كما أشارت الدار إلى ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع الرعد، ترك الحديث وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض».

دعاء المطر والرعد والبرق الشائع عن النبي

وأشارت دار الإفتاء أيضا، إلى أن دعاء المطر والرعد والبرق، الشائع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند هطول المطر: «اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبًا نافعًا»، كما ورد أنه كان يردد أيضا صلى الله عليه وسلم: «اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به».

دعاء المطر والرعد والبرق للحماية من فتنة الدجال

وقالت الدار، إن دعاء المطر والرعد والبرق لا يقتصر على هذا، فهناك عدد من الأدعية الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي في نزول المطر: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال».

وأيضا كان يردد صلى الله عليه وسلم دعاء المطر والرعد والبرق الآتي: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك اللهم أنت الله.. لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين».