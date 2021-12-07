للمقلبين على الزواج.. الإفتاء تضع روشتة ليلة الدخلة لحياة سعيدة مستمرة

الحياة الزوجية من أهم المراحل في حياة الإنسان، ونص القرآن على أن الزواج هو زينة الحياة الدنيا ومتاعها، لذلك يسعى الشباب إلى حياة زوجية مستقرة تتمتع بالهدوء والاستمرار، لذلك وضعت دار الإفتاء روشته توضح للزوجين تفاصيل أول ليلة زواج، وذلك بعد أن طرح أحد المتابعين سؤال مضمونه «ما الأدعية التي تُقال يوم الزفاف؟ وكيفية الصلاة في هذا اليوم؟»، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء في فتوى رسمية على موقعها الالكتروني.

دعاء أول ليلة في الزواج

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه على الرجل أن يأخذ بناصية زوجته، أي مُقدَّمة الرَّأس ويقول «اللهم أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جَبَلْتَهَا عليه»، ويصلي الزوج كإمام ركعتين برفقة زوجته، ثم قبل دخوله بها ينوي إعفاف نفسه وإعفافها من كل ما هو محرم.

صلاة ليلة زواج

وأضافت دار الإفتاء، أن على الزوجين أيضا في أول ليلة زواج أن يبيتا النية على إنجاب الولد الصالح الموحِّد النافع، ويقولون «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي جنب ما رزقتنا من معاشرة».

حجاب الزوجة

وكانت دار الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة أن الزوج مسؤول عن حجاب زوجته، لأنه مسؤول عن رعايتها دينيًا، وعليه أن يأمرها بطاعة الله تعالى ونهيها عن معصيته، بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك، والحجاب حق من حقوق الله لذلك يجب على كل إمرأة مسلمة، فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح، كما لا يجوز إيذاء الزوجة نفسيًّا أو بدنيًّا لإجبارها على الحجاب، لأن الله لم يأمر أحدًا أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن قام الزوج بذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب.