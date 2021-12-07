أستاذ فنون وحضارة تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة لتعليم الأطفال الهيروغليفية

كشفت الفنانة التشكيلية هدى عبدالعزيز، أستاذ الفنون والحضارة، تفاصيل إطلاق مبادرة لتعليم الأطفال اللغة الهيروغليفية، موضحةً أن الفكرة بدأت بزيارتها للأماكن التاريخية وكانت منزعجة من عدم إلمام الطلاب بها، حيث تتعامل مع الطلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية بسبب قدرتهم الكبيرة على الاستيعاب، وبالنسبة لأطفال الحضانة فإنها تعمل على تعريفهم أشكال الحروف دون أي تعمق، كما أنهم يحبون الاستماع إلى الأساطير والمقدسات.

الطلاب يفهمون أسماء الملوك

وأضافت أستاذ الفنون والحضارة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «كانت رغبتي عند إطلاق المبادرة جعل الطلاب يفهمون أسماء الملوك وشكل الحروف وما إذا كانت النصوص صلاة أو دعاء أو حكاية من الحكايات اليوم».

الحروف الهيروغليفية يمكن تشبيهها بالنسخ والرقعة

وتابعت صاحبة المبادرة: «بعض المدارس تنظم أنشطة طلابية لكي يكتب الطلاب أسماءهم بالحروف الإنجليزية، لكن المبادرة تستهدف تحقيق ما هو أعمق من ذلك»، لافتةً إلى أن اللغة المقدسة هي التي كان يتحدث بها، أما الحروف الهيروغليفية فيمكن تشبيهها بالنسخ والرقعة.

المبادرة تعلم الطلاب والتلاميذ مبادئ اللغة والحروف

وأشارت أستاذ الفنون والحضارة إلى أأن المبادرة تستهدف تعريف الطلاب والتلاميذ بمبادئ اللغة والحروف والشكل الذي يعبر عن الكلمة، موضحةً أنها تعرض على طلابها نماذج مقلدة لمتابعتها ودراستها.

وأردفت أستاذ الفنون والحضارة أنها تعلم طلابها أيضا آداب زيارة المتاحف مثل خفض الصوت والاستماع للمرشد أو المدرس وعدم لمس الأثر وحسن التعامل مع السياح وعدم مضايقتهم.