زاهي حواس: وزير التعليم وعدني بتدريس اللغة الهيروغليفية

أكد عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ضرورة تدريس تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، بطريقة شيقة ومثيرة.

وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إنه التقى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وطلب منه تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس الابتدائية، ووعده بالتنفيذ.

وعقب حواس: "قلت له ابعت لمدرسي الرسم في المدارس الرسمية، وبدلًا من رسم شجرة، يرسموا 24 حرف هيروغليفي".

وشدد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، على ضرورة بث برامج تليفزيونية خاصة عن الآثار وشرح الحضارة المصرية، وذلك لإضفاء جو من الإثارة والغموض على عرض الآثار المصرية.