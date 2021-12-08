«إحنا مين» مبادرة لتعليم اللغة المصرية القديمة للأطفال في مؤسسة «يارو»

«إحنا منين» اسم مبادرة أطلقتها مؤسسة ياورو للحضارة المصرية، التي تأتي ضمن أهداف المؤسسة التي تعمل على التعريف بالحضارة المصرية القديمة، للأطفال والنشء، بطرق مبسطة وجاذبة للأطفال، سواء في المدارس أو تجمعات الأطفال، وومن أبرز الفعاليات التي تقدمها المؤسسة هو دورات تعليم اللغة المصرية القديمة وبأجر رمزي.

وتشارك مؤسسة «يارو» حاليا في معرض مدينتي للكتاب، بمجموعة من الفعاليات مثل الرسم والتلوين والنحت بالصالة للأطفال والدعوة للمشاركة في كورسات تعلم اللغة المصرية القديمة في معرض مدينتي للكتاب في الفترة من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الجاري.

الدكتورة هالة الطلحاتي، المدير التنفيذي لمؤسسة «يارو» تقول إن كلمة «يارو» تعني الجنة باللغة المصرية القديمة، مبادرة «إحنا مين» للأطفال، نقدم فيها معلومات للأطفال عن الحضارة المصرية القديمة، بهدف التوعية بتاريخ الأجداد وبحضارة مصر وإنجازاتها للعالم كله.

تقدم المؤسسة فعاليات في المدارس وأماكن تجمعات الأطفال، وتنظم مجموعة من الأنشطة التفاعلية الهادفة إلى توصيل المعلومة عن الحضارة المصرية بطريقة سلسلة، ومن ضمن الأنشطة ورش حكي ونحت وترميم حفائر، ورسم وتلوين وكتابة، لمعرفة أشكال الحروف المصرية القديمة والكتابة الهيروغليفية.

وسيم السيسي: إحنا أولى بتعلم اللغة المصرية القديمة من الغرب

وقال الدكتور وسيم السيسي، رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة أن «يارو» تؤمن أنه لن يعود لمصر رونقها إلا بالعودة إلى الحضارة المصرية القديمة، «وإذا كنا بنتعلم العبرية واليابانية إزاي منتعلمش اللغة المصرية لغتنا، فنحن أقرب إلى فهمها أكثر من الغرب؟»، مؤكدا أن الولاء والحب لا يأتي إلا من الإعجاب الذي سيأتي بالمعرفة، أى أن الولاء يأتي من المعرفة.

وأضافت هالة الطلحاتي لـ«الوطن»، أن دورات تعليم اللغة المصرية القديمة مكونة من 4 مستويات وبأجر رمزي على قدر المطبوعات، هدفنا غير ربحي، وعلى مدار العامين الماضيين نظمنا 8 دورات التحق بها الكبار، أما المبادرة الحالية فهي تعليم اللغة المصرية القديمة للأطفال.

وتقام الدورات في مقر المؤسسة في المعادي، ولدينا مركز للتدريب والدورات، كما نعلن في المدارس والأماكن التي نذهب إليها عن الدورات وعند اكتمال العدد ننظم التوقيتات والجدول، ونهدف إلى تعليم المصريين لغتهم، لأنهم لن يحبوا هذه الحضارة إلا إذا عرفوا لغتها، مشيرة إلى أن المؤسسة على استعداد للانتقال إلى الأماكن الهادفة لتعلم الهيروغليفية وسيكون دورنا توفير المدربين لتعليم اللغة.

وواصلت: وأتصور في الفترة المقبلة سيكون هناك إقبال على تعليم اللغة المصرية القديمة خاصة بعد الحدثين الهامين مثل نقل المومياوات الملكية، وافتتاح طريق الكباش، مشيرة: وقد أعددنا منهج لمستويات عمرية تبدأ من 10 سنوات.

و من خلال المبادرة نستخدم وسائل تعليمية مختلفة مثل المجسمات والرسومات والصلصال والصور، حتى أن الدكتور وسيم السيسي أعد لعبة السلم والثعبان تعتمد على الأخلاقيات المصرية القديمة.، كما نقوم بعمل متحف متنقل للأماكن التي ننتقل إليها، بعرض قطع طبق الأصل من الآثار لكي نشرح عليها المعلومات، ويستمر المعرض على مدار أسبوع.

يشار إلى رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة هو الدكتور صديق عفيفي، ورئيس اللجنة العلمية هو الدكتور وسيم السيسي، والمدير التنفيذي الدكتورة هالة الطلحاتي.