محافظات اشتقت اسمها من اللغة المصرية القديمة.. تعرف عليها

«عامل نفسه من بنها»، جملة يكررها البعض فى حال إذا ما كان المخاطب بالحديث غير مبال أو مكترث بما يحدث، وهي واحدة من عشرات الأقاويل والأمثال التى يتم ترديدها يوميا ترتبط بأسماء مدن او محافظات مصرية، فهل تعرف اسم محافظتك أو بلدك إلى أى شئ ترمز، أو ماذا يعني؟، الراحل الكبير الدكتور عبدالحليم نور الدين، أول أمين عام للمجلس الأعلى للآثار، أكد أن العديد من أسماء المدن والمحافظات المصرية لها أصل فرعوني ومشتقة من اللغة المصرية القديمة، و«الوطن»، تلقي الضوء خلال السطور المقبلة، على أسماء بعض المدن المصرية المأخوذة من اللغة المصرية القديمة منها على سبيل المثال:-

بنها

تعد بنها عاصمة محافظة القليوبية اشتق اسمها من «با- ان- نهت»، أي المنتمية لشجرة الجميز وهى إحدى الأشجار المقدسة فى مصر القديمة، والتى ارتبط بها بعض الآلهات منهن الآلهة «نوت» آلهة السماء .

الفيوم

عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم «با-يم» أو البحر، إشارة إلى البحيرة الكبيرة الواقعة فيها حتى اليوم، والتى تعرف باسم «مر-ور»، أي البحر الكبير، و«موريس» فى اليونانية، وأصبحت «با-يم» فى القبطية «بيوم» و«فيوم»، ثم أضيفت إلى الأخيرة أداة التعريف في العربية، فأصبحت الفيوم، وتشتهر بأنها تضم الكثير من المواقع الآثرية التى ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، فضلا عن العصر الفرعونى والعصرين اليونانى والرومانى.

المنوفية: المكان الجميل

إحدى مدن محافظة المنوفية، عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم «بونفر»، ثم اصبحت فى القبطية «مانوف» وتعنى المكان الجميل ثم أصبحت فى العربية "منوف" .

أسوان: سوق التبادل التجارى

آخر المحافظات الجنوبية، عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم «swnw» وفى القبطية باسم «سوان»، ثم أضيفت الألف فى البداية لتصبح أسوان فى العربية، وكلمة swnw تعنى السوق أو مركز التبادل التجارى على اعتبار أن أسوان كانت تلعب هذا الدور بين شمال وادى النيل وجنوبه، ومدينة اسوان الحالية هى جزء من الإقليم الأول من أقاليم مصر العليا، وكانت عاصمته «جزيرة الفلنتين»، وتعود شهرة أسوان الآن إلى مقابر الدولة القديمة والوسطى المنحوتة فى صخر الجبل الغربى للنيل وهى لحكام هذا هذا الإقليم، ومن أهم هذه المقابر مقبرة «سارنيوت»، والذى حكم الإقليم فى عهد الملك امنمحات الثانى أحد ملوك الأسرة الثانية عشر.